Thống nhất nạo vét các hồ chứa nước bị bồi lắng

Sáng 23-9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án nạo vét hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nạo vét các hồ chứa nước bị bồi lắng, kết hợp thu hồi sản phẩm nạo vét nhằm bảo đảm dung tích tích trữ nước theo mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp.

Qua kiểm tra thực địa, hồ sơ quản lý, khai thác vận hành các hồ chứa nước (báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước) và dự kiến nhu cầu vật liệu xây dựng trong năm 2026 của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giao các đơn vị kiểm tra, đánh giá mức độ bồi lắng hồ chứa nước để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đề xuất nạo vét các hồ chứa nước: Suối Sim, Suối Trầu, Phước Trung, Phước Nhơn, Sông Trâu, Núi Một.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Vào tháng 7-2026, UBND tỉnh giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án. Trong đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh thực hiện nạo vét bồi lắng các hồ chứa nước Suối Sim và Suối Trầu; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nạo vét bồi lắng các hồ chứa nước: Phước Trung, Phước Nhơn, Sông Trâu, Núi Một và các đập dâng: Tân Mỹ, Cây Sung, Sông Pha, Cà Tiêu, Chà Vin. Đối với hồ chứa Nước Ngọt, chủ động rà soát, tích hợp phương án nạo vét vào Dự án Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa Nước Ngọt đang triển khai, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được báo cáo đề xuất Dự án Nạo vét hồ chứa nước Suối Trầu và nạo vét hồ chứa nước Suối Sim.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Trịnh Minh Hoàng thống nhất việc nạo vét các hồ chứa nước thủy lợi bị bồi lắng là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ vào mùa mưa, khôi phục dung tích phục vụ cho các công năng của hồ. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong đó tính toán cụ thể việc bảo đảm an toàn công trình, các mục tiêu đề ra, nhất là giải quyết được tình trạng bồi lấp, ảnh hưởng tới công trình; việc xử lý tài nguyên sau khi nạo vét, kinh phí thực hiện…