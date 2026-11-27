Nâng cấp Hiệp định, khởi động đàm phán với 3 nền kinh tế mới

Tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra chiều 27/11 ở Hà Nội về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP 2026 đã phối hợp với các thành viên tổ chức phiên họp cùng chuỗi sự kiện liên quan.

Các hoạt động bên lề bao gồm Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU, CPTPP - ASEAN và Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - EU - ASEAN.

Với chủ đề năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung”, phiên họp đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tập trung vào hoàn thiện cơ chế vận hành, nâng cấp Hiệp định, mở rộng thành viên và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, một trong những kết quả đáng chú ý là các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của CPTPP, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng Hiệp định trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tại họp báo quốc tế thông tin về phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Về nâng cấp Hiệp định, các thành viên đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán trong một số lĩnh vực quan trọng, gồm thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Cùng với nâng cấp các cam kết, việc mở rộng thành viên tiếp tục được thúc đẩy. Các thành viên CPTPP nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của CPTPP đối với các nền kinh tế mong muốn tham gia một khuôn khổ thương mại tự do tiêu chuẩn cao. Các thành viên cũng khẳng định việc mở rộng cần đi đôi với duy trì các tiêu chuẩn và bảo đảm chất lượng của Hiệp định.

Tăng kết nối doanh nghiệp CPTPP với EU và ASEAN

Một nội dung được Việt Nam chú trọng trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 là tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động hợp tác.

Theo đó, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - EU - ASEAN đã được tổ chức với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế thành viên.

Thông qua diễn đàn, các bên hướng tới việc gắn chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Bên cạnh các kết quả trên, tại phiên họp lần thứ 11, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Các văn kiện, quyết định được thông qua gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - ASEAN.

Cùng với đó là các quyết định thành lập Ban công tác gia nhập CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế và thông qua Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Đánh giá về kết quả năm Chủ tịch CPTPP 2026, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh đây là thành quả từ nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của tất cả các thành viên. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực vào những kết quả chung trên cương vị Chủ tịch CPTPP.

Năm 2027, Peru sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP, trong khi Việt Nam và Malaysia giữ vai trò Phó Chủ tịch. Việt Nam tin tưởng, trên nền tảng những kết quả đạt được, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển, củng cố vai trò trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ.