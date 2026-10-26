Thống nhất một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm tại hội nghị

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; tổ chức kiểm thử tại các đơn vị làm điểm; kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu; xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm. Đồng thời, thực hiện các yêu cầu về chế độ báo cáo, thành phần hồ sơ và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế được triển khai thống nhất theo quy trình 8 bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý của từng khối.

Các bước gồm: rà soát chức năng, nhiệm vụ và dữ liệu đã kê khai; xác định công việc, công đoạn và sản phẩm; xác định số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện công việc; xác định thay đổi công việc do chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa; đối chiếu, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực; xác định số người cần thiết theo từng vị trí việc làm; đối chiếu nguồn lực hiện có và xây dựng phương án biên chế; kiểm tra, xác nhận và gửi kết quả.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở quy trình này, tỉnh lựa chọn một số đơn vị triển khai làm điểm nhằm kiểm thử, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở hoàn thiện phương án trước khi triển khai đồng bộ.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã xem xét, thảo luận các nội dung: phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; bổ sung thành viên Tổ giúp việc, quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động nghiên cứu, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế phải bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực; đồng thời thu thập, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, tài liệu minh chứng đầy đủ, có cơ sở kiểm chứng, bảo đảm tính khách quan và chính xác.

Đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị được lựa chọn làm điểm thống nhất phương pháp, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện ngay để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ.

Cùng đó, cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện; cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nắm vững quan điểm chỉ đạo, yêu cầu và quy trình triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, bảo đảm việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.