Thống nhất một số nội dung hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2026

Cuộc họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Ban Vận động Cứu trợ tỉnh; tình hình thu, chi Quỹ Cứu trợ, đồng thời thảo luận, thống nhất một số nội dung hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 và mưa lũ năm 2026.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình thu, chi Quỹ Cứu trợ 9 tháng đầu năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã triển khai công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực cứu trợ, huy động sự tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ Cứu trợ tỉnh có gần 157 tỷ đồng, gồm số dư năm 2025 chuyển sang và nguồn thu năm 2026.

Tổng kinh phí đã chi là hơn 103,2 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và các công trình thiết yếu bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025; hỗ trợ Nhân dân trang bị vật dụng, thiết bị thiết yếu, khôi phục sản xuất nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và hỗ trợ người dân các xã, phường bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 năm 2026.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về kết quả vận động Quỹ Cứu trợ, rà soát đối tượng được hỗ trợ; đồng thời trao đổi, thống nhất dự kiến kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 4 và mưa lũ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận về đề nghị của UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Cứu trợ cho các gia đình có nhà ở bị thiệt hại và các hộ phải di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Cứu trợ tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Cứu trợ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn Quỹ Cứu trợ. Đồng chí thống nhất cao với báo cáo tình hình thu, chi Quỹ Cứu trợ tỉnh 9 tháng đầu năm 2026 và các nội dung đã được trao đổi, thống nhất tại cuộc họp.

Đồng chí đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai công tác cứu trợ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả; khẩn trương đối soát, làm rõ và thống nhất số liệu thu, chi, số dư quỹ, bảo đảm chính xác trước khi tổng hợp, báo cáo.

Đồng chí lưu ý: Đối với việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai, thống nhất mức hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/hộ, hỗ trợ sửa chữa tối đa 30 triệu đồng/hộ, việc hỗ trợ phải căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế của từng hộ. Trước khi phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải cử cán bộ trực tiếp khảo sát từng hộ, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền địa phương để xác định chính xác đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ, bảo đảm công bằng, đúng quy định.

Đối với đề xuất hỗ trợ bổ sung của UBND tỉnh, đồng chí khẳng định Ban Vận động Cứu trợ tỉnh thống nhất về chủ trương xem xét hỗ trợ thêm từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, trên cơ sở nhu cầu thực tế, mức độ thiệt hại và khả năng cân đối nguồn quỹ. Đồng chí giao ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND tỉnh và MTTQ các xã, phường rà soát, thẩm định cụ thể nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ tránh chồng chéo đối tượng được hỗ trợ từ nguồn khác và hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.