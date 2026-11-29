Ở Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình cảm của Thượng úy Nguyễn Khánh Huỳnh, sinh năm 1998, quê ở phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, hiện là Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới và vợ là cô giáo mầm non Nông Thị Ngân, sinh năm 2000, người cùng quê. Tình yêu của họ bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ, khi Huỳnh là học viên năm thứ nhất Trường Sĩ quan Chính trị, còn Ngân vẫn đang học THPT.