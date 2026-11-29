Thống nhất môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh áp dụng thống nhất cho từng cấp học, trình độ đào tạo. Điểm đáng chú ý là chương trình được thiết kế bảo đảm tính liên thông từ bậc trung học phổ thông, trung học nghề cho đến trung cấp, cao đẳng và đại học, giúp người học rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thong-nhat-mon-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cac-cap-246261128225721585.htm