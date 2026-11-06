Thống nhất mẫu phù điêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngô Vũ Thăng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật thẩm định tranh phù điêu, chủ trì cuộc họp nghiệm thu lần thứ hai.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng trực tiếp kiểm tra, đánh giá 2 mẫu đất sét phù điêu, mỗi bức cao 3 m, dài 3 m. Đây là các mẫu được nhà thầu chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp tại lần nghiệm thu thứ nhất.

Mẫu phù điêu được nhà thầu chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Hội đồng nghệ thuật tại lần nghiệm thu trước.

Qua xem xét nội dung, bố cục, hình tượng, đường nét, tỷ lệ và chất lượng mỹ thuật, Hội đồng thống nhất đánh giá 2 mẫu phù điêu cơ bản đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện chuyển sang công đoạn hoàn thiện khuôn, đúc đồng.

Thành viên Hội đồng nghệ thuật trao đổi, góp ý về bố cục, hình tượng, đường nét và các chi tiết mỹ thuật trên mẫu phù điêu.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng ghi nhận nỗ lực của đơn vị thi công trong việc tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện các mẫu phù điêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quá trình thực hiện cần đặc biệt chú trọng chất lượng nội dung, giá trị nghệ thuật và tính trang nghiêm của công trình.

Hai mẫu phù điêu bằng đất sét được Hội đồng nghệ thuật thống nhất nghiệm thu, làm cơ sở để nhà thầu tiếp tục chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật, chuẩn bị đổ khuôn và đúc đồng.

Hai mẫu phù điêu mới sẽ thay thế hai mẫu cũ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đề nghị nhà thầu khẩn trương triển khai các công đoạn tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng mỹ thuật và tiến độ đề ra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện khuôn, chuẩn bị đúc đồng theo kế hoạch./.