Thống nhất ký Quy chế phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Tham dự buổi làm việc có Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị và các lãnh đạo Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập; Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, quá trình phối hợp với Nhà đầu tư để hoàn thiện dự thảo Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh đã kéo dài từ tháng 3/2026 đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất.

Ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính nêu quan điểm về việc ký quy chế phối hợp. Ảnh: Nguyễn Toàn

Theo báo cáo của Sở Tài chính, một số nội dung phía nhà đầu tư đề xuất có thể làm phát sinh thêm trách nhiệm và rủi ro pháp lý cho cơ quan nhà nước, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc chậm trễ thủ tục thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, EVN và các đơn vị liên quan. Việc tiếp tục đàm phán hợp đồng được cảnh báo sẽ khiến dự án tiếp tục trì trệ.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Để giải quyết bài toán này, Sở Tài chính đã chủ trì rà soát và tiếp tục bảo lưu đề xuất gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc: Không tổ chức đàm phán, ký Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh mà thay bằng ký Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập.

Đại diện các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cơ sở của đề xuất này dựa trên khoản 4 Điều 46 Nghị định số 274/2026/NĐ-CP, quy định việc ký hợp đồng chỉ thực hiện “nếu cần thiết”. Phương án thay thế này mang lại lợi ích kép cho cả hai bên.

Ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập trình bày tiến độ thực hiện các thủ tục và đề xuất ký Quy chế phối hợp. Ảnh Nguyễn Toàn

Đối với Nhà đầu tư sẽ giảm đáng kể áp lực huy động vốn. Nếu ký hợp đồng, doanh nghiệp phải huy động tổng nguồn vốn khoảng 898 tỷ đồng (gồm bảo đảm hợp đồng và ứng trước giải phóng mặt bằng). Trong khi ký Quy chế phối hợp, mức bảo đảm chỉ còn hơn 303 tỷ đồng. Do số tiền dự kiến ứng trước giải phóng mặt bằng (khoảng 304 tỷ đồng) lớn hơn mức bảo đảm này, nhà đầu tư sẽ không phải nộp ngay tiền ký quỹ hoặc cam kết bảo lãnh tín dụng.

Ông Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác chuẩn bị hợp ký đồng giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư để tạm ứng kinh phí. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Đối với địa phương: Tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư, giúp khơi thông tiến độ dự án.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu về việc ký quy chế phối hợp. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại cuộc họp, phương án thay thế này nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, Sở Công Thương đề nghị phải siết chặt, thống nhất rõ các mốc tiến độ trọng yếu và bổ sung trách nhiệm ràng buộc đối với nhà đầu tư trước khi ký kết.

Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu quan điểm về Hợp đồng dự án và quy chế phối hợp thực hiện dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tuy nhiên, Sở Tư pháp lại đưa ra góc nhìn thận trọng khi cho rằng pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc ký "Quy chế phối hợp" giữa UBND cấp tỉnh và Nhà đầu tư trong trường hợp này. Cơ quan này kiến nghị nếu thấy cần thiết phải xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên thì vẫn nên tổ chức đàm phán để ký Hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất ký Quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư và UBND tỉnh trong tháng 10/2026. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trên cơ sở các ý kiến, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất phương án ký quy chế phối hợp trước 30/10/2026. Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính và Sở Tư pháp phải làm rõ cơ sở pháp lý, rà soát kỹ các điều khoản để đảm bảo tính chặt chẽ. Quy chế phối hợp khi được ban hành phải xác định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ và các mốc tiến độ của các bên; tuyệt đối không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước vượt quá quy định pháp luật.

Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tiến độ các thủ tục, các đề xuất của chủ đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng của địa phương; xây dựng đường găng tiến độ dự án cũng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến để các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư là Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập thực hiện.