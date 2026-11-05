Thống nhất khởi công cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng ngày 19-12

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chủ trì Hội nghị.

Tuyến cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5km; đoạn qua địa phận Thái Nguyên dài khoảng 60,66km, đi qua 10 xã, phường. Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng) đoạn qua Thái Nguyên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư.

Đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo, đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với cả 10 xã, phường tổ chức họp dân, công khai hướng tuyến, phạm vi thu hồi đất và các chế độ, chính sách liên quan. Cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính ngoài thực địa đã được bàn giao tại 9/10 địa phương.

Các đơn vị đang triển khai đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai tỉnh thống nhất tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các trình tự, thủ tục để khởi công Dự án vào ngày 19/12/2026. Các nội dung trao đổi chủ yếu liên quan đến việc rà soát hướng tuyến, chuẩn bị giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và phương án thực hiện các bãi đổ thải phục vụ Dự án.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát hướng tuyến, bảo đảm phương án lựa chọn đáp ứng mục tiêu, quy mô và yêu cầu kỹ thuật của Dự án; đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị phối hợp xác định chính xác cọc mốc, ranh giới thu hồi đất theo hướng tuyến đã rà soát; kiểm tra, chuẩn hóa số liệu, khối lượng phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tính toán phải sát thực tế, bảo đảm quyền lợi của người dân và tuân thủ quy định.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Đối với những đoạn tuyến đã ổn định, thuận lợi cho triển khai, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư cần chủ động phối hợp rà soát điều kiện, chuẩn bị phương án thực hiện phù hợp với yêu cầu tiến độ.

Các sở, ngành hai tỉnh thống nhất thành lập tổ công tác, tiếp tục trao đổi, đề xuất phương án tổ chức thực hiện các khu tái định cư và bãi đổ thải phù hợp, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.

Hai địa phương duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, chủ động xử lý khó khăn phát sinh; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND hai tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.