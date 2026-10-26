Họp thống nhất kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 ngày 3/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai, thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đã thành lập Tổ công tác, triển khai rà soát các văn bản thuộc trách nhiệm quản lý. Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài khoản phần mềm hỗ trợ rà soát cho 17 sở, ban, ngành và 75 xã, phường.

Các đại biểu dự họp.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổng hợp 617 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi tổng rà soát, gồm: 426 văn bản cấp tỉnh, 139 văn bản cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và 52 văn bản cấp xã. Qua rà soát, cấp tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế 43 văn bản; bãi bỏ toàn bộ 35 văn bản và ban hành mới 20 văn bản. Đối với cấp xã, có 3 văn bản được đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tại cuộc họp.

Kết quả rà soát cũng xác định 48 văn bản cấp tỉnh không còn phù hợp; 50 văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất; 21 văn bản có quy định chưa rõ ràng, thiếu tính khả thi, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Các nội dung cần xử lý tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tài chính, xây dựng, giáo dục và đào tạo, y tế, nội vụ, khoa học và công nghệ.

Các sở, ngành đã tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thành xử lý 75/160 văn bản, trong đó có 36 văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế; 26 văn bản được bãi bỏ toàn bộ và 13 văn bản được ban hành mới.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các sở,ban, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản còn lại, bảo đảm đúng thẩm quyền, xác định rõ nội dung, phạm vi xử lý; thường xuyên cập nhật các quy định mới của Trung ương để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản của tỉnh; định kỳ báo cáo tiến độ về cơ quan thường trực Tổ công tác. Các xã, phường khẩn trương xử lý dứt điểm những văn bản cần sửa đổi, bổ sung; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo chính thức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, tham mưu Tổ công tác giải quyết các nhiệm vụ chưa hoàn thành, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.