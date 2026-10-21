Thống nhất kế hoạch tổ chức “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Đinh Mùi 2027

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/1/2027 (tức ngày 7 và 8 tháng Chạp năm Bính Ngọ), tại xã Si Ma Cai.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc vào tối 14/1/2027 do địa phương phối hợp với đoàn nghệ sĩ trẻ Hà Nội thực hiện. Tiếp đó, ngày hội chính tổ chức vào sáng 15/1/2027, tại hội trường lớn xã Si Ma Cai với không gian “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”, quy tụ 30 gian hàng, khám bệnh miễn phí, chợ nhân đạo "0 đồng" và khu trưng bày nông sản OCOP.

Các đơn vị ký kết phối hợp tổ chức chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho các hộ đặc biệt khó khăn trước ngày 31/12/2026. Đồng thời, dự kiến trao tặng khoảng 3.000 suất quà (trị giá từ 500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh diện “Nâng bước em tới trường”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân và tổ chức các cuộc thi gói bánh chưng, kéo co, đẩy gậy.

Để ngày hội diễn ra thành công, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì đối ngoại, khánh tiết, an ninh và phối hợp y tế khám bệnh, huy động tối thiểu 2.500 suất quà. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phụ trách vận động 500 suất quà, hỗ trợ sinh kế bằng tiền mặt, lắp đặt 5 gian hàng "0 đồng" và tổng hợp kết quả trước ngày 31/12/2026. UBND xã Si Ma Cai chủ trì phối hợp xây dựng đêm nhạc tối 14/1/2027, rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, bố trí hậu cần và đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất, trang trí trục đường vào ngày hội theo đúng kế hoạch.