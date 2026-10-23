Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; các đồng chí trong Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Công ty Điện lực Ninh Bình, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Công ty Cổ phần môi trường và đô thị Ninh Bình; các đồng chí trong Tổ giúp việc Ban quản lý Quỹ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban quản lý Quỹ tỉnh đã trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ năm 2026 và biểu dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2026. Trình bày dự kiến danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 được vinh danh.

Theo Kế hoạch, Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 và biểu dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 700 người tham dự, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình, các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.

Qua hội nghị nhằm vận động, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với công tác an sinh xã hội; đồng thời biểu dương, vinh danh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái" trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn, các đối tượng yếu thế... vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế Xuân Thành phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung: chương trình, thời lượng, hình thức tổ chức Hội nghị; chương trình văn nghệ tại Hội nghị; hoạt động trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; lựa chọn biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp ủng hộ Quỹ; nội dung biểu trưng vinh danh; công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ và truyền thông; thành phần đại biểu, công tác hậu cần và các điều kiện bảo đảm.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tại Hội nghị và thống nhất một số nội dung: Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ năm 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11/2026, chương trình tổ chức vào buổi tối, thời lượng khoảng 90 phút và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình, các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.

Chương trình văn nghệ cần ngắn gọn trong khoảng 20 phút; phóng sự phát tại Hội nghị chỉ từ 12-13 phút (yêu cầu nội dung, số liệu, nhân vật, hình ảnh minh họa phải bảo đảm phản ánh chân thực kết quả hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời làm nổi bật ý nghĩa, hiệu quả của sự chung tay từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội của tỉnh).

Về hoạt động trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho 60 hộ.

Về lựa chọn biểu dương và vinh danh các tổ chức, cá nhân, đề nghị rà soát lại tên gọi mới của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đưa vào danh sách cho chính xác; đề xuất lựa chọn thêm 1 cá nhân để vinh danh.

Đối với nội dung biểu trưng và vinh danh, chú ý chọn biểu tượng của tỉnh, thiết kế hình thức biểu trưng phù hợp; cách thức vinh danh là cùng với biểu trưng nên trao tặng Bằng khen để ghi nhận sự đóng góp và tấm lòng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ và truyền thông, đồng chí đề nghị thống nhất với các ý kiến là phải có địa chỉ, số liệu cụ thể để công bố tại chương trình.

Đồng chí cũng thống nhất về thời gian tổ chức, thành phần đại biểu tham dự, công tác hậu cần và các điều kiện bảo đảm; đề nghị Ban tổ chức huy động lực lượng đầy đủ, rà soát phương án đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ngồi, các điều kiện bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện, vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết và các điều kiện kỹ thuật để truyền hình trực tiếp…, bảo đảm triển khai nhiệm vụ không bị chồng chéo, không để bị động trong quá trình tổ chức.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa khẳng định, đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa của tỉnh trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chuẩn bị chào đón năm mới 2027. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức chương trình thành công, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự đóng góp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với cộng đồng. Qua đó tạo điều kiện về nguồn lực để chăm lo tốt nhất cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.