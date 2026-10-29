Thống nhất hướng tái cơ cấu, khôi phục hoạt động Tổ hợp mỏ - luyện kim Cao Bằng

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; lãnh đạo PVcomBank và MIREX.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự án Tổ hợp mỏ - luyện kim Cao Bằng sản xuất phôi thép do Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam MIREX làm chủ đầu tư; PVcomBank là nhà đầu tư chi phối. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, triển khai trên diện tích khoảng 7 ha, nay thuộc phường Thục Phán, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.497 tỷ đồng. Nhà máysản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng được đầu tư theo chuỗi từ khai thác, tuyển quặng sắt đến sản xuất sắt xốp, bột sắt và các sản phẩm luyện kim.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do khó khăn về nguồn vốn, nguyên liệu, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ, nhà máy không duy trì được hoạt động ổn định theo công suất thiết kế 100.000 tấn/năm, sản xuất chủ yếu ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 8.000 tấn/năm và hiện đang dừng hoạt động.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của nhà máy là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Trong đó, mỏ sắt Bản Luộc - Bản Nùng, nguồn cung nguyên liệu chính cho nhà máy đã hết hạn giấy phép khai thác từ tháng 6/2026. Việc hoàn thiện các thủ tục liên quan đến mỏ nguyên liệu, cùng với phương án tái cơ cấu tài chính, huy động vốn và đánh giá hiện trạng dây chuyền công nghệ cũng là những điều kiện quan trọng để khôi phục hoạt động dự án.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở định hướng tái cơ cấu với sự hỗ trợ của PVcomBank, doanh nghiệp xây dựng phương án khôi phục hoạt động nhà máy theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, tận dụng các thiết bị hiện có, từng bước khôi phục sản xuất. Giai đoạn 2, tiếp tục đầu tư khoảng 40 - 50 tỷ đồng, nâng công suất sản xuất sắt xốp lên khoảng 10.000 tấn/năm. Giai đoạn 3 hướng tới khôi phục toàn bộ nhà máy, với nhu cầu vốn sửa chữa dự kiến 80 - 100 tỷ đồng, hướng tới công suất 40.000 - 60.000 tấn sắt xốp/năm, tương ứng nhu cầu khoảng 100.000 - 150.000 tấn quặng sắt/năm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ tính khả thi của phương án tái cơ cấu, năng lực huy động vốn, khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu hợp pháp, ổn định, hiện trạng công nghệ, thiết bị và lộ trình khôi phục sản xuất. Đồng thời, bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, khoáng sản, đất đai, môi trường và các kiến nghị của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh tinh thần cùng tháo gỡ khó khăn, không để doanh nghiệp đơn độc trong quá trình tái cơ cấu, khôi phục sản xuất. Đồng chí yêu cầu thành lập ngay tổ công tác hỗn hợp với sự tham gia của 3 bên: tỉnh, PVcomBank và MIREX, làm việc trên tinh thần thực chất, thực chiến, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, phục hồi hoạt động nhà máysản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng. Tổ công tác triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là giải quyết nguồn vật liệu và cấp phép các mỏ khoáng sản. Nghiên cứu quy định mới của pháp luật về địa chất, khoáng sản, xác định, khoanh vùng nguyên liệu ưu tiên cho nhà máy, xây dựng lộ trình cấp phép theo quy định.

Định hướng về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị cần xây dựng phương án toàn diện, đồng bộ từ tổ chức hoạt động, tài chính, nguồn vốn đến công nghệ, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. PVcomBank phát huy vai trò nhà đầu tư chi phối, chủ động xây dựng phương án tái cấp vốn, bố trí nguồn lực phục hồi sản xuất, tham gia kinh phí thăm dò khoáng sản. Đồng thời, đề nghị MIREX nghiên cứu đặt trụ sở doanh nghiệp tại Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần đổi mới tư duy, chủ động kiến tạo, tuân thủ quy định của pháp luật. Mục tiêu là sớm khởi động quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, từng bước khôi phục hoạt động Tổ hợp mỏ - luyện kim Cao Bằng sản xuất phôi thép, đưa nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng hoạt động trở lại, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.