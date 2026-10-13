Thống nhất hệ thống giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường. Ảnh minh họa: Giang Phương – TTXVN

Hệ thống được định hướng tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng cường chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, hướng tới cắt giảm giấy tờ và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo quyết định, kiến trúc mới là cơ sở để điều chỉnh, hợp nhất, nâng cấp, mở rộng, vận hành và phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành trong những năm tiếp theo. Phạm vi áp dụng bao gồm hoạt động tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Bộ, cấp tỉnh và cấp xã trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Một trong những định hướng trọng tâm là hình thành hệ thống thông tin tập trung, thống nhất trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử hiện có. Bộ Nông nghiệp và Môi trường không duy trì cổng dịch vụ công riêng; Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành kênh giao tiếp duy nhất với người dân, doanh nghiệp, trong khi Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính là kênh truy cập của cán bộ, công chức, viên chức. Bộ phận một cửa các cấp tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Hệ thống được thiết kế để cung cấp dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả ba cấp theo mô hình tập trung, bảo đảm quy trình xử lý thống nhất, đồng bộ và hạn chế đầu tư trùng lặp. Quy trình điện tử, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục hành chính được chuẩn hóa và áp dụng trên phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả.

Đáng chú ý, kiến trúc đặt mục tiêu lấy dữ liệu làm trung tâm, tăng khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng thông tin. Hệ thống được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm chuyên ngành của các đơn vị thuộc Bộ thông qua những nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung.

Thông tin về thủ tục hành chính được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hồ sơ, quá trình xử lý và kết quả giải quyết cũng được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia chưa sẵn sàng, Hệ thống kết nối trực tiếp với các cơ sở dữ liệu về dân cư, xác thực VNeID, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp và các hệ thống liên quan thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Việc kết nối, khai thác dữ liệu được thực hiện theo nguyên tắc hạn chế thu thập, lưu trữ thông tin trùng lặp. Hệ thống không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ đã có dữ liệu điện tử; ưu tiên khai thác dữ liệu từ các kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Đây là cơ sở để giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và từng bước phát triển dịch vụ công chủ động, không giấy tờ.

Đối với các địa phương, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh không tiếp tục tiếp nhận, giải quyết những thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung tại Hệ thống của Bộ. Hệ thống cấp tỉnh được kết nối, đồng bộ dữ liệu thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ tra cứu, khai thác, theo dõi, thống kê và đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Trường hợp hệ thống tập trung chưa đáp ứng các thủ tục, báo cáo, dữ liệu đặc thù hoặc tiện ích số phục vụ điều hành của địa phương, tỉnh, thành phố có thể tiếp tục duy trì hệ thống hiện có cho những chức năng này. Tuy nhiên, việc duy trì phải bảo đảm không trùng lặp dữ liệu, có cơ chế đồng bộ hoặc chia sẻ phù hợp và không thay thế các thủ tục đã được chuyển lên hệ thống mới.

Về tổ chức thực hiện, Cục Chuyển đổi số chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật, hướng dẫn áp dụng kiến trúc, đồng thời phối hợp với các địa phương trong quá trình triển khai và vận hành. Các đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ có trách nhiệm tái cấu trúc quy trình, chuẩn hóa biểu mẫu điện tử, bảo đảm tuân thủ kiến trúc khi xây dựng, nâng cấp phần mềm và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống.

Ở cấp tỉnh, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, tổ chức đào tạo cán bộ cấp tỉnh, cấp xã về vận hành hệ thống điều phối và quy trình nghiệp vụ theo mô hình mới. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận, số hóa và trả kết quả; Sở Nông nghiệp và Môi trường thụ lý, xử lý hồ sơ theo thẩm quyền. Ở cấp xã, các điểm tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người dân, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, số hóa và trả kết quả; phòng chuyên môn cấp xã giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền.

Lộ trình triển khai kiến trúc gồm 5 giai đoạn: chuẩn bị và thiết lập nền tảng; kết nối và chuẩn hóa nghiệp vụ; xây dựng dịch vụ công và chuyển đổi dữ liệu; đào tạo, thí điểm và nhân rộng; hợp nhất và vận hành chính thức. Quá trình chuyển đổi phải bảo đảm hệ thống hiện tại hoạt động ổn định, chỉ dừng hệ thống cũ khi hệ thống mới sẵn sàng vận hành đầy đủ, kết nối thông suốt và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin.

Việc thống nhất kiến trúc được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tính liên thông giữa các cấp và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.