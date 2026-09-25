Thống nhất giao TP.HCM xây dựng cầu vượt QL51 tại nút giao Phước Bình

Ngày 25/9, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công, giao thông, đất đai, ngân sách và phát triển hạ tầng trên địa bàn. HĐND đã thông qua chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt trên QL51 tại nút giao với đường Phước Bình. Đây là vị trí giao thông quan trọng nằm ở khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và TP Đồng Nai, có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, thường xuyên ùn tắc và có nguy cơ mất ATGT.

Khu vực giáp ranh Đồng Nai - TP.HCM sẽ sớm được triển khai xây dựng cầu vượt.

Theo UBND TP Đồng Nai, dự án cầu vượt QL51 tại nút giao Phước Bình có điểm đầu trên QL51 thuộc xã Phước Thái, TP Đồng Nai và điểm cuối tại phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Tuyến cầu có tổng chiều dài khoảng 828m, phần cầu rộng 18,5m, được thiết kế với 4 làn xe. Công trình có tải trọng thiết kế HL93, tuổi thọ thiết kế 100 năm. Bên cạnh xây dựng cầu vượt, dự án còn thực hiện cải tạo, mở rộng mặt đường trong phạm vi nút giao, mỗi bên khoảng 1,5m, nhằm tăng khả năng thông hành và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đây là vị trí có vai trò kết nối giao thông giữa hai địa phương, trong đó QL51 là tuyến huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa Đồng Nai, TP.HCM và khu vực cảng biển. Việc đầu tư công trình vượt nút giao được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông, hạn chế xung đột giao thông và góp phần giảm ùn tắc tại khu vực.

QL51 qua hai địa phương thường xuyên đông xe lưu thông qua lại.

Theo phương án đề xuất, nguồn vốn đầu tư dự kiến từ ngân sách TP.HCM. Do công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc xác định cơ quan chủ quản cần có sự thống nhất giữa các địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024.

Trước đó, ngày 28/8, UBND TP.HCM đã có văn bản thống nhất đề xuất làm cơ quan chủ quản dự án. Đến ngày 7/9, UBND TP Đồng Nai cũng có văn bản thống nhất với phương án này.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đồng Nai thống nhất với nội dung giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản, đồng thời đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định. Theo UBND TP Đồng Nai, dự án được triển khai nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai địa phương, nâng cao năng lực vận tải, đồng thời góp phần xử lý tình trạng ùn tắc tại nút giao QL51 - đường Phước Bình.

Đoạn giáp ranh với Đồng Nai kéo dài về hướng biển dự kiến sẽ triển khai 3 cầu vượt trên QL51.

Được biết, cũng trên QL51, ngoài cầu vượt tại nút giao Phước Bình, TP.HCM còn đầu tư thêm 2 cầu vượt thép nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông tại các điểm giao nhau quan trọng. Theo đó, cầu vượt kế tiếp sẽ nằm tại vị trí giao giữa QL51 và đường B1 dẫn vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1. Công trình có quy mô tương tự với tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ xây dựng thêm một cầu vượt thép trên tuyến ĐT.994C tại nút giao với đường 30/4 (khu vực Ẹo Ông Từ). Công trình rộng 18,5m, chiều dài phần cầu khoảng 280m, đường đầu cầu mỗi bên dài 150m với tổng vốn đầu tư khoảng 430 tỷ đồng.

Theo địa phương, QL51 và ĐT.994C hiện tập trung nhiều khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến du lịch biển nên áp lực giao thông ngày càng lớn. Việc đầu tư các cầu vượt thép được kỳ vọng sẽ giúp phân luồng giao thông, giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, đồng thời tăng hiệu quả vận tải, khai thác tốt tiềm năng du lịch biển và tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ.