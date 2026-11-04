Thống nhất dự thảo đặt tên 83 tuyến đường, có đường Nguyễn Bá Thanh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất dự thảo đặt tên đối 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng.

Từ khảo sát thực tế gần 150 tuyến đường, công trình công cộng; qua rà soát, các đơn vị và chuyên gia, thành viên Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường đề xuất đặt tên cho 115 tuyến đường và 1 công trình công cộng. Trong số này, có 16 tuyến đề xuất đặt theo tên danh nhân, 6 tuyến nối tiếp tên đường đã có, 61 tuyến theo tên địa danh, xứ đất xưa và 32 tuyến tại phường Ngũ Hành Sơn theo thuật ngữ khoa học, công nghệ; công trình công cộng là một cây cầu.

Sau khi trao đổi, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng và chuyên gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất dự thảo đối với 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng. Đồng thời thống nhất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho tuyến đường Quốc lộ 1A, từ cầu Đỏ đến giáp phường Hòa Xuân đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn; đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cho tuyến đường ĐT605 (xã Hòa Tiến), đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp cầu Cẩm Lý (đoạn giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và xã Điện Bàn Tây).

Riêng 32 tuyến đường tại phường Ngũ Hành Sơn theo tên thuật ngữ khoa học, công nghệ tiếp tục rà soát lại. Đồng thời, đề nghị UBND phường Ngũ Hành Sơn nghiên cứu, xem xét, ưu tiên sử dụng các tên đường phù hợp, đảm bảo giá trị văn hóa lịch sử.

PV