Thống nhất điều chỉnh dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương lên 4 làn xe hoàn chỉnh

Chiều 8/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức kỳ họp chuyên đề, thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP, với tỷ lệ tán thành 100%.

HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo phương án được thông qua, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 73,62km, điểm đầu tại phường 1 - Bảo Lộc, kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối tại xã Hiệp Thạnh, kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn.

Dự án được điều chỉnh lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h và có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường gom, đường dân sinh, hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ... được đầu tư đồng bộ.

Dự án bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 18.945 tỷ đồng, tăng khoảng 422 tỷ đồng so với phương án trước.

Theo tiến độ điều chỉnh, dự án dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý III/2028 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Sau khi nghị quyết được thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án đúng quy định, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đồng thời kiểm soát chặt nguồn vốn và chất lượng công trình.