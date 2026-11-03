Năm 2026, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai toàn diện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; tham gia hội thao, hội thi đạt nhiều thành tích cao.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng lực lượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm được tổ chức thiết thực. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả phong trào Thi đua Quyết thắng; xem xét, bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc; thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 19 tập thể, tặng danh hiệu cho 10 chiến sĩ thi đua, 52 chiến sĩ tiên tiến cấp Quân khu; Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị cơ sở khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2026.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh việc bình xét khen thưởng thực chất, đúng thành tích, đúng đối tượng; chú trọng phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.