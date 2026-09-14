Thống nhất đầu tư tư nhân dự án Trạm bơm nước thô Tây Nam sông Hậu, giao UBND tỉnh Cà Mau làm đầu mối

Chiều 14/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, UBND TP. Cần Thơ, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Cà Mau về dự án “Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự án "Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải". Ảnh: CP

Đề xuất 9 tuyến ống truyền tải nước thô dài hơn 211 km

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Cà Mau, TP. Cần Thơ và nhà đầu tư, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu dự án “Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải”. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến các địa phương về phương án đầu tư dự án, đồng thời xin ý kiến các bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Theo hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, giai đoạn 1 gồm công trình thu và trạm bơm nước thô tại khu vực Phong Điền (TP. Cần Thơ), 6 trạm bơm tăng áp và 9 tuyến ống truyền tải nước thô với tổng chiều dài hơn 211 km. Hệ thống dự kiến truyền nước đến các điểm tiếp nhận trên địa bàn TP. Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, phục vụ chủ yếu khu vực Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Về quy mô, theo đề xuất của nhà đầu tư trong giai đoạn 1, dự án xây dựng công trình thu, trạm bơm nước với công suất khoảng 600.000 m³/ngày đêm và 9 tuyến ống truyền tải nước thô dài 211,7 km.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: CP

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Luật Xây dựng, đây là công trình có tính chất liên tỉnh, liên quan đến ít nhất 2 địa phương và thuộc dự án nhóm A. Tổng hợp số liệu của Cần Thơ và Cà Mau cho thấy, trong tổng công suất 600.000 m³/ngày đêm, nhu cầu tiếp nhận bước đầu của 2 địa phương là 461.800 m³/ngày đêm. Trong đó, TP Cần Thơ 130.000 m³/ngày đêm và Cà Mau 331.800 m³/ngày đêm.

Nếu được thông qua đầu tư tại thời điểm hiện nay, dự kiến hệ thống sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2029 với công suất 319.000 m³/ngày đêm, sau đó tăng dần lên 610.000 m³/ngày đêm vào năm 2033.

Bộ Xây dựng đề nghị trong bước tiếp theo, nhà đầu tư phối hợp với Cà Mau và Cần Thơ xác định cụ thể nhu cầu theo từng khu vực, từng giai đoạn và khả năng tiếp nhận tại các điểm giao nhận.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận. Ảnh: CP

UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan đầu mối triển khai dự án

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tình trạng sạt lở, sụt lún và thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến cấp thiết, đòi hỏi phải sớm có giải pháp bảo đảm nguồn nước cho khu vực.

Đối với dự án “Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải”, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức tư nhân; đồng ý giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan đầu mối, đại diện cho các địa phương tham gia dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên quan phối hợp rà soát, thống nhất phạm vi, quy mô dự án và hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Cà Mau có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp; thực hiện công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với TP. Cần Thơ và Cà Mau, Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư hệ thống nước thô. Đối với phần đầu tư công, hai địa phương chủ động xác định khả năng cân đối nguồn lực, đề xuất cụ thể và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án "Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải", Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức tư nhân. Ảnh: CP

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hướng dẫn địa phương về kỹ thuật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, việc đầu tư đường ống trên hành lang cao tốc phải được phối hợp chặt chẽ với tiến độ thi công cao tốc, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành mới triển khai đào, lắp đặt đường ống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các vấn đề về quản lý, sử dụng tài nguyên nước; rà soát sự phù hợp của điểm thu nước thô, bảo đảm không gây ảnh hưởng bất lợi. Việc triển khai dự án phải đồng bộ với các yêu cầu về chống sụt lún, xâm nhập mặn, các công trình thủy lợi và hạ tầng phòng, chống thiên tai.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với TP. Cần Thơ chủ động rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước, xác định phạm vi, quy mô dự án, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.