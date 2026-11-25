Từ ngày 28/12/2026, HoSE sẽ trở thành đầu mối duy nhất tổ chức giao dịch toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - ảnh: ST

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Theo lộ trình đã được phê duyệt, toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ được chuyển giao sang tổ chức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) bắt đầu từ ngày 28/12/2026.

Đây được đánh giá là dấu mốc mang tính bước ngoặt trong tiến trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương phân định chức năng giữa hai Sở Giao dịch Chứng khoán mà Chính phủ đã đề ra từ năm 2020.

Theo định hướng phân định lại vai trò, HoSE sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối duy nhất tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Trong khi đó, HNX sẽ tập trung nguồn lực để phát huy vai trò chuyên biệt trong việc tổ chức, vận hành thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM). Không dừng lại ở các phân khúc hiện hữu, HNX còn được định hướng nghiên cứu, phát triển những cấu phần tài chính mới đầy tiềm năng như thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch vốn chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Việc thống nhất đầu mối giao dịch cổ phiếu niêm yết về một mối tại HoSE gắn liền với các mục tiêu trọng tâm tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Chiến lược đặt ra kỳ vọng đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu sẽ đạt 120% GDP, hoàn thành việc phân bảng cổ phiếu niêm yết và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Dưới góc độ vận hành, việc tập trung cổ phiếu niêm yết tại một sàn giao dịch duy nhất sẽ xóa bỏ sự phân mảnh, khắc phục những khác biệt về cơ chế giao dịch và tiêu chuẩn niêm yết vốn tồn tại giữa hai Sở trước đây. Điều này tạo dư địa thuận lợi để cơ quan quản lý thực hiện rà soát, phân bảng cổ phiếu khoa học theo quy mô và chất lượng doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ thống chỉ số đại diện thống nhất, phản ánh chân thực và toàn diện hơn sức khỏe của nền kinh tế cũng như diễn biến thị trường.

Đối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, một bảng điện tử thống nhất cho toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ gia tăng đáng kể độ nhận diện của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực. Các định chế tài chính và quỹ đầu tư ngoại sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, phân tích và giải ngân dòng vốn. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Các doanh nghiệp buộc phải nâng tầm quản trị công ty, chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, đặc biệt là công bố thông tin bằng tiếng Anh và từng bước thực hành các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để đáp ứng khẩu vị ngày càng khắt khe của dòng vốn ngoại chuyên nghiệp.

Để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra thông suốt, an toàn và hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX đang phối hợp chặt chẽ cùng HoSE, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trên nguyên tắc khách quan, công khai.

Theo thông báo từ VNX, các doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán thành viên và nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý ba mốc thời gian chuyển đổi quan trọng sau: - Ngày 23/12/2026: Là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX trước khi thực hiện quy trình chuyển sàn sang HoSE. - Ngày 24/12 và 25/12/2026: Toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc diện chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày làm việc để phục vụ công tác chuyển đổi dữ liệu và kết nối hệ thống. Trong thời gian này, hoạt động giao dịch đối với các mã chứng khoán hiện hữu tại HoSE cũng như các thị trường khác do HNX tổ chức (như phái sinh, trái phiếu, UPCoM) vẫn diễn ra bình thường. - Ngày 28/12/2026: Các cổ phiếu chuyển từ HNX sang chính thức chào sàn và bước vào phiên giao dịch đầu tiên tại HoSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức giao dịch tập trung tại một đầu mối duy nhất là HOSE.

Việc hoàn tất lộ trình chuyển giao cổ phiếu niêm yết vào những ngày cuối năm 2026 không chỉ là sự thay đổi về mặt kỹ thuật hay địa điểm giao dịch. Sâu xa hơn, đây là bước định hình lại cấu trúc vận hành theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, tạo bệ phóng vững chắc để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch và hội nhập sâu rộng vào dòng chảy tài chính toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.