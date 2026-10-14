Thống nhất danh sách cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về TTATGT đường bộ” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2026 được tổ chức liên tiếp 4 tuần, từ ngày 7/9/2026 đến hết ngày 4/10/2026.

Sau 1 tháng, toàn tỉnh ghi nhận 78.702 tài khoản đăng ký tham gia và 166.062 lượt dự thi, đạt bình quân 41.515,5 lượt/tuần.

Trưởng Ban giám khảo phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Về độ phủ địa bàn có 65/65 xã, phường và khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh đều có người dự thi, trong đó số lượt bài dự thi đạt 100 điểm theo các tuần chiếm khoảng 15,64% tổng lượt thi. Riêng tuần cuối, tỷ lệ bài đạt điểm tuyệt đối khoảng 22% trên tổng số lượt dự thi.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban giám khảo đã đánh giá, xem xét các tiêu chí, điều kiện tham dự giải của các cá nhân, tập thể theo quy định tại Thể lệ cuộc thi, thống nhất kết quả, trình Ban Tổ chức cuộc thi quyết định công nhận 17 tập thể, 72 cá nhân đạt các giải.