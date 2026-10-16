Thống nhất công tác tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026

Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Theo thông tin tại cuộc họp, công tác chuẩn bị cho tổ chức hội nghị tới thời điểm này đã cơ bản. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến thống nhất một số nội dung phối hợp giữa hai bên trong thời gian diễn ra hội nghị như: công tác tiếp đón đại biểu, công tác bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu, công tác lễ tân, công tác hậu cần…

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo 2 cơ quan khẳng định đây là hội nghị quan trọng nhằm tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn Quân khu 1, góp phần tạo sức lan tỏa trong xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự cuộc họp

Lãnh đạo 2 cơ quan cũng đồng tình cao với công tác chuẩn bị và mong muốn 2 đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, thống nhất trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị đảm bảo chu đáo, trang trọng, hiệu quả, an toàn, thành công, để lại ấn tượng sâu sắc.

Các đại biểu dự cuộc họp

Theo kế hoạch, Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2026.