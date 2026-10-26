Thống nhất công tác chuẩn bị Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng năm 2026

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức tập trung thảo luận, thống nhất những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết, trao giải. Trong đó, cơ quan thường trực Ban Tổ chức đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết kết quả cuộc thi năm 2026; dự thảo chương trình, kịch bản điều hành, ngày tổng kết dự kiến vào 31-10 tại Trường Đại học Tân Trào; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, đón tiếp đại biểu và các điều kiện phục vụ buổi lễ.

Các thành viên Ban Tổ chức cũng trao đổi về việc hoàn thiện danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải; chuẩn bị giấy chứng nhận, phần thưởng và các nội dung vinh danh những tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thành viên, nhất là trong việc cung cấp thông tin, xây dựng nội dung tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ, qua đó lan tỏa những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, có giá trị ứng dụng trong thực tiễn.

Thông qua việc tổ chức tổng kết, trao giải, Ban Tổ chức ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các em học sinh, đồng thời khuyến khích các nhà trường, gia đình và tổ chức Đoàn, Đội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng lực, sở trường. Đây cũng là dịp giới thiệu những mô hình, sản phẩm có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh trên địa bàn tỉnh.

Để buổi lễ diễn ra thành công, cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Các nội dung của chương trình cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất, trang trọng, phù hợp với đối tượng tham dự, đặc biệt tạo không khí gần gũi, khích lệ các em học sinh.