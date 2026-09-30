Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Phối cảnh tuyến đường vành đai 3 TP.HCM với quy mô 8 làn xe (Ảnh có sử dụng AI).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc xác định cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án hoàn thiện Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 2 theo phương thức PPP.

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch mạng lưới đường bộ xác định Vành đai 3 TP.HCM thuộc hệ thống đường cao tốc, có chiều dài khoảng 92 km, quy mô 8 làn xe và tiến trình đầu tư trước năm 2030. Tuyến đi qua TP.HCM khoảng 73,6 km, Đồng Nai khoảng 11,3 km và Tây Ninh khoảng 6,8 km.

Quy định hiện hành về quản lý đường bộ cũng xác định, đoạn Vành đai 3 đi qua TP.HCM thuộc trách nhiệm quản lý của UBND TP.HCM; các đoạn đi qua Đồng Nai và Tây Ninh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng.

Riêng Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 dài khoảng 8,75 km, đã được Bộ Xây dựng đầu tư hoàn thành năm 2025 và bàn giao cho UBND TP.HCM quản lý từ tháng 3/2026.

Hiện nay Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 76,34 km đang được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, do TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh làm cơ quan chủ quản đối với các đoạn tuyến trên địa bàn.

Trước đề nghị của UBND TP.HCM, cả hai địa phương liên quan đều đã thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện giai đoạn hoàn thiện tuyến theo phương thức PPP.

Trong đó, UBND TP. Đồng Nai có ý kiến thống nhất từ ngày 24/6/2026, trong khi UBND tỉnh Tây Ninh đồng thuận vào ngày 22/7/2026.

Trên cơ sở quy định của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức PPP và để bảo đảm việc nghiên cứu, đầu tư mở rộng Vành đai 3 được thực hiện đồng bộ toàn tuyến theo quy hoạch, Bộ Xây dựng thống nhất giao UBND TP.HCM làm đầu mối có thẩm quyền triển khai Dự án giai đoạn 2.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM phối hợp với Đồng Nai và Tây Ninh chủ động nghiên cứu, huy động nguồn lực để đầu tư mở rộng tuyến theo quy hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về PPP và pháp luật có liên quan.

Được biết, việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền là bước pháp lý cần thiết để UBND TP.HCM cùng các địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, lập hồ sơ và triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư mở rộng tuyến vành đai 3 TP.HCM theo quy hoạch.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) và Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC đã đề nghị được lập hồ sơ đề xuất Dự án hoàn thiện Vành đai 3 TP.HCM theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Theo đề xuất của Liên danh Nhà đầu tư, phạm vi nghiên cứu Dự án dài khoảng 91 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tuyến chính được đề xuất hoàn thiện theo quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 65.000 tỷ đồng.

Liên danh Nhà đầu tư đề xuất tự tổ chức lập hồ sơ dự án trong vòng 3 tháng kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho nghiên cứu, đồng thời tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong trường hợp Dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc nghiên cứu hoàn thiện Vành đai 3 TP.HCM cũng nằm trong chủ trương chung về nâng cấp các tuyến cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe, Bộ Xây dựng và các địa phương căn cứ nhu cầu vận tải để nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp theo quy chuẩn và quy hoạch; ưu tiên huy động nguồn vốn tư nhân đối với các dự án có khả năng hoàn vốn.

Nếu được triển khai, giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện mặt cắt tuyến Vành đai 3 lên quy mô quy hoạch, qua đó nâng năng lực khai thác và tăng tính đồng bộ của trục vành đai kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh và mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam.