Thống nhất cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035

Ngày 15/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035 chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Cùng chủ trì có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Quốc Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Triển khai Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo ở Trung ương và định hướng kiện toàn Ban Chỉ đạo ở các địa phương.

Trình bày báo cáo về những nội dung trọng tâm cùng các cơ chế tài chính áp dụng cho Chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chương trình duy nhất không phải làm lại từ đầu mà nhằm tái cơ cấu toàn diện cách quản lý và điều hành. Chương trình mới hướng tới mục tiêu giảm tầng nấc trung gian, xóa bỏ trùng lặp, tăng cường phân cấp và trao quyền chủ động cho địa phương, đồng thời chuyển trọng tâm từ kiểm soát "đầu vào" sang quản trị theo "kết quả đầu ra".

Theo đó, dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là 878.558 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 345.000 tỷ đồng); ưu tiên tuyệt đối cho các địa bàn khó khăn, thiếu hụt dịch vụ cơ bản.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện Chương trình cơ chế phối hợp, theo dõi, tổng hợp, thông tin báo cáo. Theo đó, các nhiệm vụ phát triển nông thôn, giảm nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục, y tế, văn hóa được tổ chức trong một chương trình thống nhất, với cơ chế quản lý, phân bổ nguồn lực và đánh giá kết quả chung.

Theo quy định, Chương trình bao gồm các nhóm nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; bảo tồn, phát triển văn hóa.

Về nguồn lực, Chương trình được thực hiện từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng chính sách xã hội, nguồn đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác. Việc huy động, lồng ghép phải bảo đảm công khai, minh bạch, không bố trí hoặc quyết toán trùng kinh phí cho cùng một khoản chi.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện Chương trình được đánh giá theo khung 100 điểm, trong đó kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu chuyên ngành chiếm tối đa 60 điểm; tiến độ phân bổ và giải ngân nguồn lực tối đa 30 điểm; sự hài lòng của người dân tối đa 10 điểm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì trong quản lý các nội dung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ chuyên ngành được giao; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình.

Ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá, xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ cốt lõi, điểm mới tại Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ, đặc biệt làm rõ cơ chế chỉ đạo, điều phối, trách nhiệm giữa Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành; các khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 nhấn mạnh: Chương trình tích hợp từ 4 chương trình trước đây nên nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; có nhiều điểm mới về cơ chế quản lý, lồng ghép nguồn lực và phân cấp theo hướng tăng quyền chủ động của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải nhận diện ngay từ sớm, từ xa và chủ động có những nhóm nhiệm vụ giải pháp để xử lý những khó khăn thách thức đã được xác định. Đồng thời, cần quán triệt và xác định rõ hình thức triển khai thực hiện Chương trình, vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành; trong từng địa phương giữa các sở, ngành và cơ chế điều phối từ cơ quan thường trực xuống các địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia sau tích hợp có phạm vi rộng và tích hợp nhiều mục tiêu, lĩnh vực, đối tượng nguồn lực có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục và không để việc chuyển sang Chương trình mới làm gián đoạn các chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Với phương châm “Đồng bộ chính sách và thống nhất hành động, lấy người dân làm chủ thể” yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung: Quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 46 của Quốc hội và quy định của Chính phủ.

Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, quản lý và trực tiếp tổ chức thực hiện. Mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và công tác kiểm tra, giám sát, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương.

Tập trung nguồn lực nhà nước để đầu tư trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, bảo đảm đời sống cho người dân, địa bàn khó khăn và các đối tượng yếu thế, không đầu tư dàn trải, trùng lắp và tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân để làm thước đo đánh giá hiệu quả chương trình. Thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chương trình.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm chủ động giải quyết, không chờ đợi, không đùn đẩy và không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp xây dựng phần mềm hỏi đáp trực tuyến nhằm kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả điều phối chung trên toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng yêu cầu các ban, sở, ngành tiếp thu nghiêm túc tinh thần chỉ đạo theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch hàng năm; xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và phân cấp quản lý, phân bổ nguồn lực.

Giao Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo; nghiên cứu thành lập Văn phòng điều phối, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo. Sở Tài chính tham mưu dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện Chương trình; giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến phân bổ nguồn lực, thanh quyết toán.

Các sở, ban, ngành liên quan tham mưu ban hành định mức chi, hỗ trợ kỹ thuật theo đúng quy định.