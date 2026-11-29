Ga Phú Xuyên được xây dựng tại lý trình Km 33 + 340 trên tuyến đường Thống Nhất Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Để tránh gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt quốc gia, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành đường sắt và việc đi lại của người dân, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án hạ tầng đường sắt liên quan.

Cụ thể, Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia, dự kiến hoàn thành ngày 31/3 năm 2027.

Dự án thứ hai là tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ giao UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện hữu và xây dựng các công trình phụ trợ.

Các hạng mục phải đáp ứng đầy đủ quy mô, điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận toàn bộ hoạt động đón, trả khách từ ga Hà Nội và hoạt động vận tải hàng hóa từ ga Giáp Bát.

Quá trình xây dựng phương án cần đánh giá kỹ tác động kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Thành phố Hà Nội cũng cần thống nhất với các doanh nghiệp đường sắt về hồ sơ thiết kế ga tạm và phương án tổ chức chạy tàu, bảo đảm an toàn giao thông và năng lực vận tải trước khi báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng ga tạm Phú Xuyên và tổ chức khai thác thử, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải, Bộ sẽ kiểm tra và bàn giao đoạn tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội hiện hữu cho UBND Thành phố Hà Nội triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã trình Chính phủ phương án di dời tạm thời hoạt động của ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên. Ga này nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía Nam.

Theo phương án thành phố đề xuất, trong thời gian khai thác ga tạm, hành khách sẽ được trung chuyển giữa ga Phú Xuyên và ga Hà Nội bằng hệ thống xe buýt hoạt động 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần.

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, việc trung chuyển sẽ được tổ chức giữa ga Phú Xuyên và ga Yên Viên, nhằm duy trì hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện phương án di dời.