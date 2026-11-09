Thống nhất chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến tổ chức trong tháng 12, thời gian từ 1 đến 3 ngày, làm việc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo kết quả công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều nội dung khác.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Kỳ họp cũng xem xét thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2026; thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI. HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, bao gồm các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công; giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2036, định hướng đến năm 2045... và thực hiện các phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát nội dung, chương trình kỳ họp; trao đổi về tiến độ chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa UBND tỉnh, các sở, ban, ngành với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và chất lượng.

Đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp thống nhất chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đã thống nhất với các nội dung triển khai, yêu cầu chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền; bảo đảm nội dung trình kỳ họp đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định.

Cùng với đó, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị tốt công tác báo cáo, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Việc chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2027.