Thống nhất chủ trương xây dựng Không gian Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa

Chiều 28-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa báo cáo Đề án Không gian Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa cùng các sở, ngành liên quan và UBND phường Nha Trang.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Đề án Không gian Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa hướng tới phát triển mô hình điểm hẹn văn hóa ẩm thực sống động. Mô hình này góp phần gìn giữ, kết nối và phát huy các giá trị di sản, nghề truyền thống, đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương. Tại cuộc họp, lãnh đạo Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa đề xuất 2 phương án địa điểm. Phương án 1 là xây dựng Công viên Văn hóa Ẩm thực tại Công viên Yến Phi với diện tích khoảng 5.000m², tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, biểu diễn và quảng bá sản phẩm ẩm thực. Phương án 2 là thí điểm mô hình "Làng Biển Nhớ" tại khu vực Công viên Tuệ Tĩnh với diện tích khoảng 3.000m², thời hạn 1 năm.

Lãnh đạo Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa báo cáo về ý tưởng xây dựng Đề án Không gian Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên thống nhất chủ trương triển khai Không gian Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa, tuy nhiên đề nghị Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa xem xét lại địa điểm thực hiện. Đồng chí giao các sở, ngành chuyên môn phối hợp với UBND phường Nha Trang khẩn trương rà soát hiện trạng, pháp lý về đất đai, quy hoạch và hạ tầng giao thông để lựa chọn địa điểm phù hợp hơn. Trong đó, có thể xem xét khu đất thuộc Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang cũ theo đề xuất của UBND phường Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện đề án, hướng tới xây dựng một điểm đến đẳng cấp theo mô hình Làng Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa. Theo đó, không gian cần được quy hoạch bài bản, phân định rõ khu vực chế biến, trưng bày và sân khấu biểu diễn nghệ thuật; lắp đặt hệ thống màn hình LED để quảng bá ẩm thực, danh thắng, điểm du lịch. Đề án cần quy tụ đội ngũ đầu bếp có tay nghề cao, các nghệ nhân ẩm thực, kết hợp tổ chức định kỳ các cuộc thi ẩm thực quốc tế... Qua đó, tạo nên sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo, trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế đêm của Nha Trang - Khánh Hòa.