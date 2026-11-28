Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ”, ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Đồng thời giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để thể chế hóa chủ trương ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027.

Cán bộ và Nhân dân tham gia lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: H.T

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện quy định về hình thức tổ chức, từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở tầm quốc gia, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Phạm vi, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng tưởng niệm, tri ân phải được xác định trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng sự thật lịch sử; bảo đảm tính bao quát, nhân văn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân. Gắn các hoạt động tưởng niệm, tri ân với công tác an sinh xã hội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và Nhân dân thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, trên tinh thần tự giác, tự nguyện.

Du khách thập phương dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: H.T

Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, nhất là đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chú trọng phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh. Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống theo hướng sinh động, thiết thực. Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, công trình ghi công, đền thờ, nhà lưu niệm, địa chỉ lịch sử và các thiết chế văn hóa hiện có; nghiên cứu kết nối, hình thành các không gian tri ân ở tầm quốc gia và tại các địa phương phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tế.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa - Ảnh: H.C

Đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, số hóa tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bản đồ số về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thương binh, liệt sĩ, người có công, các sự kiện lịch sử quan trọng, các di tích và công trình lịch sử tiêu biểu phục vụ công tác bảo tồn, giáo dục truyền thống và tạo điều kiện để Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận, tìm hiểu và tham gia các hoạt động tri ân.

“Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ” là điểm nhấn nhằm lan tỏa và đưa đạo lý tri ân trở thành giá trị và hành động thường xuyên trong đời sống xã hội; gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, ý thức cộng đồng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó, yêu cầu chú trọng rà soát tổng thể, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.