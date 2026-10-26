Thống nhất chủ trương điều động ông Trần Văn Biên giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Luật học

Tham dự hội nghị có: Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Vụ trưởng Vụ Thông tin - Thư viện và Bảo tàng Hoàng Thị Lan Nhung; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Luật học, PGS. TS. Nguyễn Văn Quang; cùng các Phó Tổng Biên tập Báo, lãnh đạo Ban Chuyên đề và Nghiên cứu Lập pháp, đại diện các ban chuyên môn.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân tham dự Hội nghị lấy ý kiến về công tác cán bộ. Ảnh: Quốc Việt

Theo quyết định được phê duyệt và đề nghị của Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Trần Văn Biên, biên tập viên Ban Chuyên đề và Nghiên cứu Lập pháp (Báo Đại biểu Nhân dân) dự kiến được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Vụ trưởng Vụ Thông tin - Thư viện và Bảo tàng Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Thư viện và Bảo tàng Hoàng Thị Lan Nhung ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm cùng năng lực chuyên môn của ông Trần Văn Biên.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Báo Đại biểu Nhân dân và các đơn vị liên quan thống nhất đánh giá ông Trần Văn Biên là cán bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao và dày dạn kinh nghiệm trong quản lý, biên tập chuyên sâu về lĩnh vực lập pháp.

Trải qua các giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức tại Văn phòng Quốc hội, ông Trần Văn Biên luôn thể hiện là cán bộ tận tâm, có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng và có nhiều đóng góp thiết thực cho các ấn phẩm thông tin khoa học pháp lý. Vụ trưởng khẳng định, ông Trần Văn Biên hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí công tác mới tại Tạp chí Luật học.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, từ thời điểm nhận công tác tại Báo (ngày 1/10/2026), ông Trần Văn Biên luôn nêu cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua rà soát hồ sơ, ông Biên không thuộc đối tượng liên quan đến các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở đề nghị của Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân thống nhất chủ trương chuyển công tác đối với ông Trần Văn Biên trên tinh thần khách quan, tạo điều kiện tối đa để cán bộ phát huy năng lực sở trường, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Thị Minh Hằng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Phó Trưởng Ban Chuyên đề và Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Quang Vũ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền giao Ban Trị sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để phối hợp bàn giao đúng thẩm quyền, quy trình; bảo đảm không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan.

Thay mặt Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Luật học, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Vụ Thông tin - Thư viện và Bảo tàng, cùng đại diện các Ban thuộc Báo Đại biểu Nhân dân.

Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Luật học, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang chia sẻ, Tạp chí Luật học và các ấn phẩm báo chí, nghiên cứu của Văn phòng Quốc hội có mối quan hệ gắn kết và nhiều nét tương đồng về định hướng thông tin khoa học pháp lý. Nhà trường đang tập trung nguồn lực đưa Tạp chí Luật học gia nhập hệ thống chỉ mục quốc tế. Do đó, việc bổ sung ông Trần Văn Biên vào đội ngũ lãnh đạo Tạp chí là sự tăng cường nhân sự rất kịp thời và chất lượng.

Nhà trường cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm theo quy định; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ông Biên nhanh chóng tiếp quản công việc, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường và Tạp chí.

Ông Trần Văn Biên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Biên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng sự đồng hành của tập thể đồng nghiệp trong suốt thời gian qua. Ông Biên khẳng định, đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm; đồng thời cam kết ở vị trí công việc mới sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.