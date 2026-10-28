Thống nhất chủ trương đầu tư xây Tổ hợp thể thao đa năng tại Mỹ Đình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Hình thành tổ hợp thể thao hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế

Theo nội dung tờ trình được Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày, dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha thuộc phường Từ Liêm.

Dự án thuộc nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, gồm hơn 1.418 tỷ đồng chi phí xây dựng, gần 391 tỷ đồng chi phí thiết bị, hơn 271 tỷ đồng chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác, cùng gần 443 tỷ đồng dự phòng.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm: Ba hạng mục công trình chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt, sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi. Công trình đáp ứng yêu cầu thi đấu nhiều môn thể thao như: Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 18.315m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 25.738m².

Nhà tập luyện cao 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 24.188m², được bố trí theo đặc thù từng bộ môn. Tầng một có bể bơi dự kiến 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 dành cho những môn như: Vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 bố trí không gian tập luyện bóng chuyền, bóng rổ với yêu cầu chiều cao trần lớn.

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên. Công trình có tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 41.970m², tích hợp các khu sinh hoạt chung, y tế, phòng họp bộ môn, nhà ăn, căng tin và các không gian phục vụ đời sống vận động viên.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao. Việc đầu tư tổ hợp mới nhằm bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên, đặc biệt đối với các môn thuộc chương trình thi đấu ASIAD và Olympic.

Đối với khu đất thực hiện dự án, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt từ năm 2008 từng xác định chức năng xây dựng khu thể thao khuyết tật, gồm: Sân tennis có mái che với khán đài 3.000 chỗ, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng và nhà ăn. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục đầu tư theo quy hoạch này chưa được triển khai.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến bố trí, chưa bao gồm chi phí dự phòng, khoảng 2.080,299 tỷ đồng; trong đó năm 2026 bố trí 1 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 40 tỷ đồng, giai đoạn 2028-2029 khoảng 1.742 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 297,299 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Rà soát quy hoạch, quy mô và hiệu quả đầu tư

Báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bạch Liên Hương nhấn mạnh, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư dự án, đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung trước khi HĐND xem xét, quyết định.

Một vấn đề được cơ quan thẩm tra lưu ý là sự phù hợp giữa phương án đầu tư với các quy hoạch đã được phê duyệt. Theo hồ sơ, dự án đề xuất mật độ xây dựng 27,1%, hệ số sử dụng đất 1,73 lần và công trình cao nhất 17 tầng. Trong khi đó, một số chỉ tiêu quy hoạch trước đây đối với khu đất có sự khác biệt về chức năng sử dụng, mật độ xây dựng và tầng cao. Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị làm rõ căn cứ, rà soát sự phù hợp với quy hoạch theo quy định.

Cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu đánh giá kỹ nhu cầu sử dụng từng hạng mục, từ sức chứa nhà thi đấu, quy mô nhà tập luyện đến nhu cầu lưu trú của vận động viên. Đồng thời, cần đối chiếu với khả năng khai thác của các cơ sở thể thao hiện có, trong đó có những công trình tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia và các dự án thể thao khác của thành phố, nhằm tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Đối với tổng mức đầu tư, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị rà soát các khoản chi phí, làm rõ cơ sở xác định khối lượng, đơn giá, tránh tính trùng hoặc bỏ sót chi phí. Việc bố trí nguồn vốn cũng cần được tính toán đầy đủ, bảo đảm khả năng cân đối trong giai đoạn 2026-2030, kể cả chi phí dự phòng.

Đặc biệt, cơ quan thẩm tra đề nghị xây dựng phương án quản lý, khai thác và vận hành công trình ngay từ quá trình chuẩn bị đầu tư, xác định rõ đơn vị tiếp nhận, trách nhiệm quản lý, nhu cầu nhân sự và kinh phí duy trì hoạt động. Mục tiêu là bảo đảm các hạng mục sau khi hoàn thành được sử dụng hiệu quả, phù hợp nhu cầu thực tế.

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ để HĐND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Đại biểu Phạm Thanh Hương nêu ý kiến về nhu cầu thực tế, quy mô đầu tư; khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thể thao hiện có cũng như về quản lý, khai thác và vận hành sau đầu tư. Ảnh: Thái Thành Hùng

Điều hành phần thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nêu rõ, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết triển khai đầu tư xây dựng tổ hợp thể thao này. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhấn mạnh cần làm rõ một số vấn đề, trước hết là bảo đảm chất lượng chủ trương đầu tư; cơ sở xác định suất vốn đầu tư, bảo đảm tính đúng, tính đủ, không trùng lặp. Đồng thời, cần làm rõ tính khả thi của phương án khai thác sau đầu tư, bảo đảm hiệu quả sử dụng công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan.