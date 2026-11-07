Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án cao tốc, đề xuất cơ chế đột phá phát triển du lịch

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự thảo luận tại hội trường vào sáng 7/11. (ảnh: Lâm Hiển).

Sáng 7/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường về Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội cũng đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và dành thời gian thảo luận tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La cùng dự án Nghị quyết của Quốc hội liên quan tới cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Tham gia tổ thảo luận số 3 có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng Đoàn ĐBQH các địa phương: Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hải Phòng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (ảnh: quochoi.vn).

Vào đầu buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua đã được Chính phủ hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, trong đó quy định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,40%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội cũng đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra các nội dung về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La cùng dự án Nghị quyết của Quốc hội liên quan tới cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Thời gian còn lại, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); thảo luận tổ về 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc cùng dự án nghị quyết của Quốc hội về phát triển du lịch.

Quan tâm nguồn vốn, hướng tuyến và cơ chế đặc thù 3 dự án cao tốc

Tham gia thảo luận, các đại biểu tại tổ thảo luận số 3 thống nhất cao với chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc. Theo đó, việc triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự thảo luận tổ (ảnh: Lâm Hiển).

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp với nhu cầu vận tải và hiệu quả đầu tư; rà soát tổng mức đầu tư, khả năng cân đối, bố trí vốn theo từng giai đoạn, nhất là giảm áp lực vốn đối ứng cho tỉnh Lai Châu. Đánh giá kỹ tác động đến rừng tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, nguồn nước và khoáng sản; chú trọng bồi thường, tái định cư, ổn định sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; có phương án trồng rừng thay thế, cung ứng vật liệu và quản lý bãi thải.

Về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, một số ý kiến đề nghị rà soát phương án thiết kế, hướng tuyến, bảo đảm phù hợp quy hoạch, điều kiện địa hình miền núi và kết nối đồng bộ với các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, cửa khẩu, cảng biển; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, làm rõ khả năng huy động, bố trí vốn và tiến độ thực hiện; kiểm soát tổng mức đầu tư, chi phí và chất lượng công trình. Chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý chặt chẽ việc khai thác, cung ứng vật liệu, bãi đổ thải, bảo vệ môi trường.

Liên quan tới dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La, đại biểu cho rằng cần rà soát phương án hướng tuyến, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm kết nối liên thông với các tuyến cao tốc liền kề và phù hợp điều kiện địa hình, địa chất; đánh giá cơ sở xác định tổng mức đầu tư, khả năng cân đối và tiến độ giải ngân vốn theo từng giai đoạn. Chú trọng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, đất rừng, bảo đảm quyền lợi người dân; chủ động nguồn vật liệu xây dựng, kiểm soát khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đối với cơ chế, chính sách đặc thù, cần cân nhắc phạm vi, điều kiện áp dụng, nhất là hình thức chỉ định thầu; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Xác định rõ tiêu chí ưu đãi, bảo đảm hiệu quả chính sách phát triển du lịch

Thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch, đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá tính khả thi và tác động của các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, thống nhất với hệ thống pháp luật và có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần xác định rõ tiêu chí, điều kiện, quy mô và đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi; phân biệt dự án đầu tư phát triển du lịch với dự án kinh doanh bất động sản, tránh lợi dụng chính sách, hưởng ưu đãi trùng lặp; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và cộng đồng dân cư, nhất là tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, cần tính toán đầy đủ tác động đến ngân sách nhà nước, nguồn lực đất đai và hiệu quả kinh tế - xã hội của từng chính sách; quy định rõ mức độ, thời hạn ưu đãi, điều kiện duy trì, cơ chế kiểm tra, giám sát và thu hồi khi vi phạm. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch, cải thiện chính sách thị thực, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới gắn với kiểm soát rủi ro, bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, quốc phòng, an ninh và quyền lợi cộng đồng; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, bảo đảm nguồn lực và tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện.