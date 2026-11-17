Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 137,4ha, tại xã Đại Phúc và xã Vạn Phú; sơ bộ tổng chi phí đầu tư xây dựng khoảng 4.481 tỷ đồng. Toàn bộ diện tích khu đất đưa ra đấu giá đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự Hội nghị.

Dự án hướng tới hình thành khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Hồ Núi Cốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia và khu vực; tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình nêu rõ: Dự án đã trải qua nhiều bước chuẩn bị; UBND tỉnh đã nhiều lần rà soát, kiểm tra, báo cáo sơ bộ với Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương và quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án; giao Đảng ủy UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền các nội dung tiếp theo cần triển khai.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, đấu giá tài sản, môi trường, quốc phòng, an ninh và các quy định liên quan.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí lưu ý, việc tổ chức đấu giá và lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền nếu có vấn đề phát sinh.

Đồng chí mong muốn Dự án được triển khai với tiến độ nhanh nhất, sớm phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân trên địa bàn và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.