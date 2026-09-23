Thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án

UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH Yến Hà My hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan; triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

UBND thành phố giao các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Thuế thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền; kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật. UBND phường Điện Bàn Đông có trách nhiệm phối hợp quản lý, giám sát việc triển khai dự án; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo quy định; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Được biết, việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan, không thay thế các thủ tục giao đất, cho thuê đất và thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định hiện hành.