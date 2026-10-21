Thống nhất chỉ tiêu đo lường đóng góp của kinh tế số vào GDP

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển kinh tế số là một trong những định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để đánh giá chính xác kết quả thực hiện mục tiêu này, cần thống nhất chỉ tiêu, phương pháp đo lường và nguồn số liệu chính thức, bảo đảm phản ánh khách quan mức đóng góp của kinh tế số vào nền kinh tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế số trong GDP theo các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ; làm rõ cách hiểu, phương pháp tính toán và cơ quan chủ trì thực hiện, trên cơ sở các văn bản mới nhất của Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bố sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính báo cáo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc xác định chỉ tiêu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2027 và định hướng đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế số đã đề ra.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, cơ quan và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất tên chỉ tiêu dùng để đo lường, theo dõi và đánh giá mức đóng góp của kinh tế số vào GDP. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao hai bộ thống nhất nội hàm, phạm vi, cách tiếp cận và làm rõ phương pháp xác định kinh tế số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về các chỉ tiêu tỷ trọng của kinh tế số trong GDP. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tên gọi, phương pháp và chỉ tiêu thống kê, tạo cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của Việt Nam tăng từ 12,87% năm 2021 lên 14,02% năm 2025. Theo kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Đề án 06, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2026 phấn đấu đạt 14,5%.