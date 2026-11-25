Tiếp tục Phiên họp thứ 8, sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới đã trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban đối với Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khi nghe các báo cáo, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát biểu, cho ý kiến tại phiên họp. Theo đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ cho phép thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con đi theo được hưởng chế độ tương tự thành viên cơ quan đại diện và vợ, chồng, con đi theo, theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo, bảo đảm quy định đầy đủ, chặt chẽ; rà soát, chỉnh lý quy định về đối tượng, phạm vi và thời gian áp dụng.

Về lâu dài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết căn cơ chế độ, chính sách đối với thành viên khác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài cùng vợ, chồng, con đi theo, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất. Trên cơ sở đó, trong năm 2027, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án Pháp lệnh liên quan đến các đối tượng này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khẩn trương phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành Thông báo kết luận để tổ chức thực hiện.