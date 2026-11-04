Thống nhất cách kê khai vị trí việc làm, tránh trùng lặp nhiệm vụ và nhân lực

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 4, bên trái sang) cùng các đại biểu dự điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi; Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc triển khai kê khai, tổng hợp vị trí việc làm thực hiện theo kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nhằm chuyển mạnh từ quản lý biên chế theo số lượng người hiện có sang quản trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm, vị trí việc làm và yêu cầu năng lực. Qua đó, gắn việc xác định nhu cầu nhân lực với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, tự chủ và cơ cấu lại đội ngũ.

Thông tin về kết quả triển khai bước đầu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải cho biết, đến ngày 29/10/2026, 34/34 tỉnh, thành ủy và 60/60 cơ quan, đơn vị, đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và ban hành kế hoạch triển khai. Có 14 đơn vị đăng ký làm điểm; 25 cơ quan, địa phương tổ chức kiểm thử thực tế tại 89 đơn vị trực thuộc.

Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp nhận hồ sơ của 34/34 tỉnh, thành phố và 60 đầu mối Trung ương; bước đầu nhận diện 139 lượt nhóm nhiệm vụ tương đồng, tập hợp 5.329 tên vị trí việc làm. Các bộ, ngành rà soát 5.104 văn bản liên quan, bóc tách 33.864 quy định giao nhiệm vụ thành 48.446 công việc, sản phẩm. Các địa phương rà soát 17 lĩnh vực với 3.435 nhiệm vụ, phân thành 32.191 công việc, sản phẩm.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình kiểm thử cho thấy một số đơn vị còn lúng túng trong xác định sản phẩm, phân nhóm công việc, lượng hóa khối lượng tại biểu B1 và thời gian tiết kiệm do chuyển đổi số tại biểu B2. Dữ liệu còn phân tán, dễ phát sinh sai lệch, thiếu liên kết giữa các biểu mẫu. Một số nơi vẫn có tâm lý lấy số người hiện có để suy ngược ra khối lượng công việc.

Quang cảnh điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công rõ người lập, người kiểm tra, người xác nhận; kế thừa tối đa dữ liệu hiện có, chỉ bổ sung, điều chỉnh những thông tin còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

Việc kê khai phải bảo đảm liên kết thống nhất giữa nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhân lực; kiểm tra, đối chiếu số liệu, giải trình những thay đổi bất thường; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm, dữ liệu cần hoàn thiện và tiến độ thực hiện. Mục tiêu không chỉ hoàn thành việc kê khai mà còn hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trên toàn quốc, có căn cứ và khả năng kiểm chứng, phục vụ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn triển khai báo cáo, biểu mẫu thống kê định kỳ về vị trí việc làm trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích và dự đoán; cách sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến.

Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong kê khai, tổng hợp vị trí việc của các địa phương, cơ quan, đơn vị, giải đáp các đề xuất, kiến nghị. Các địa phương, đơn vị làm điểm, đã kiểm thử chia sẻ kinh nghiệm, cách làm đạt hiệu quả.