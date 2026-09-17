Thống nhất các nội dung triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông báo kết luận của BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lạng Sơn ngày 7/7/2026 và thống nhất phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo các nội dung tại hội nghị

Theo đó, thực hiện kết luận của BCĐ ngày 7/7/2026 đối với các nội dung như: rà soát số liệu đối tượng hỗ trợ, kiểm điểm trách nhiệm thực hiện; nguồn lực triển khai, tháo gỡ vướng mắc…, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai nghiêm túc. Trong đó, việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót trong việc rà soát, thống kê, báo cáo số liệu đã hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại hội nghị

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Song song với đó, các tổ công tác phụ trách địa bàn theo Quyết định số 58-QĐ/TU ngày 20/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác rà soát, xác định chính xác đối tượng còn ở nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu hỗ trợ tại các xã, phường.

Đến nay, qua rà soát lại, các xã đăng ký 747 gia đình đủ điều kiện, có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2026. Số đăng ký thực hiện thấp hơn phương án ban đầu 435 nhà (ban đầu dự kiến 1.182 nhà). Trong đó có 72 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các trường hợp khác có nhà hư hỏng nặng cần khắc phục ngay; 44 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có vốn đối ứng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu thảo luận tại hội nghị

Công tác bố trí nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện được các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm triển khai. Tính đến 11 giờ ngày 17/9/2026, số tiền ủng hộ nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 16,86 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc vận động ủng hộ 1 ngày lương tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, một số tập đoàn, doanh nghiệp chưa hoàn thiện việc ủng hộ theo đăng ký.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân các khó khăn, tồn tại, vướng mắc, đề xuất hướng khắc phục, đảm bảo chương trình đạt tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ ghi nhận việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc của các địa phương, các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong rà soát, thống kê, báo cáo số liệu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí nhấn mạnh: Thống nhất phương án hỗ trợ 747 nhà trong năm 2026; trong đó có 72 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các đối tượng khác có nhà hư hỏng; nhất trí mức hỗ trợ đối với 44 nhà thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có vốn đối ứng theo đề xuất của UBND tỉnh.

Đối với các trường hợp chưa đăng ký thực hiện trong năm 2026, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục rà soát, theo dõi, báo cáo và tổ chức thực hiện thường xuyên; nội dung nào vượt quá thẩm quyền của xã thì báo cáo UBND tỉnh, BCĐ giải quyết.

Đồng chí giao UBND tỉnh tiếp tục vận động các tập đoàn, doanh nghiệp, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, các xã hoàn thành việc ủng hộ kinh phí cho chương trình như đã đăng ký. Đồng thời, chỉ đạo sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án bố trí ngân sách, rà soát hoàn tất thủ tục liên quan, đảm bảo đủ kinh phí triển khai thực hiện, đạt tiến độ đề ra.

Đối với các xã có khó khăn về đất đai trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời và giao các tổ công tác theo Quyết định số 58-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo các xã, phường hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch đề ra.