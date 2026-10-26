Thống nhất các nội dung tổ chức Chương trình ' Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2027 tại xã Tùng Vài

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành thống nhất nội dung chương trình.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận, thống nhất kế hoạch phối hợp, quy mô tổ chức, thời gian, địa điểm cũng như các hoạt động chính sẽ diễn ra trong chương trình. Dự kiến, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 tại xã Tùng Vài sẽ bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng quà Tết; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức các gian hàng nhân ái và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân…

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân và lãnh đạo các sở, ngành khảo sát thực tế tại Đồn Biên phòng Tùng Vài.

Chương trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương cùng các đơn vị tài trợ đảm bảo chương trình được diễn ra trang trọng, thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân vùng biên giới trên địa bàn; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Tiến Quân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Đồng chí mong muốn các đơn vị phối hợp chặt chẽ với xã Tùng Vài rà soát kỹ lưỡng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách để việc trao tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thiết thực, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay trùng lặp. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau chương trình; qua đó lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về tình quân - dân nơi biên cương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc.