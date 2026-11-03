Thống nhất các nội dung, nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về quản trị phát triển tỉnh Ninh Bình trong kỷ nguyên mới

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thảo; đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, Sở Y tế, Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Theo Kế hoạch số 136-KH/TUNB-HVCTQG ngày 16/10/2026 của Tỉnh ủy Ninh Bình và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quản trị phát triển tỉnh Ninh Bình trong kỷ nguyên mới: Chuyển đổi chiến lược - Tăng trưởng bứt phá - Kiến tạo thành phố di sản” dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 tại Ninh Bình, với khoảng 250 đại biểu tham dự, gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị phát triển tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh mới; phân tích tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức và đề xuất các định hướng, giải pháp mang tính đột phá, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới kiến tạo thành phố di sản trong kỷ nguyên mới.

Nội dung Hội thảo tập trung vào hai chủ đề lớn. Phiên buổi sáng với chủ đề “Từ chuyển đổi chiến lược đến kiến tạo thành phố di sản”, tập trung luận giải yêu cầu đổi mới tư duy, mô hình quản trị phát triển; tổ chức không gian phát triển tích hợp giữa di sản, đô thị, sinh thái, công nghiệp và đô thị - nông thôn; hoàn thiện thể chế, cơ chế và mô hình quản trị đô thị di sản, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phiên buổi chiều với chủ đề “Từ kiến tạo thành phố di sản đến tăng trưởng bứt phá: Khơi thông nguồn lực, chuyển hóa thành động lực mới”, tập trung nhận diện, khai thác và phát huy các lợi thế chiến lược; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Thông qua các báo cáo chuyên đề, tham luận và tọa đàm bàn tròn, Hội thảo hướng tới nhận diện những điểm nghẽn trong quản trị phát triển, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp có tính khả thi, góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chiến lược phát triển tỉnh trong giai đoạn tới.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp, triển khai, tập trung vào công tác xây dựng nội dung, chuẩn bị tham luận, mời đại biểu, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện phục vụ Hội thảo. Đến nay, công tác chuẩn bị nội dung cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Học viện đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kịch bản điều hành, báo cáo đề dẫn, chuẩn bị các phiên tọa đàm bàn tròn với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, quy hoạch, bảo tồn di sản, văn hóa, chuyển đổi xanh; đồng thời đặt hàng, tiếp nhận và biên tập các báo cáo chuyên đề, tham luận phục vụ Hội thảo và xuất bản Kỷ yếu.

Về phía tỉnh Ninh Bình, các cơ quan chức năng đã triển khai công tác mời đại biểu, chuẩn bị địa điểm, hội trường, phương tiện kỹ thuật, nơi ăn nghỉ, phương án đón tiếp và bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác tuyên truyền, xây dựng video giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh cũng đang được triển khai. Hiện hai bên tiếp tục tập trung hoàn thiện báo cáo, tham luận, Kỷ yếu, chương trình, kịch bản điều hành và các điều kiện phục vụ, bảo đảm Hội thảo diễn ra trang trọng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về thời gian tổ chức, chủ đề, thành phần chủ trì, thư ký, nội dung, chương trình và kịch bản điều hành Hội thảo. Đồng thời, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung, hoàn thiện báo cáo đề dẫn, phát biểu khai mạc, tham luận, kỷ yếu; rà soát, chốt danh sách đại biểu, phương án đón tiếp và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ Hội thảo.

Kết luận hội nghị, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động rà soát các nhiệm vụ, đôn đốc tiến độ và chuẩn bị chu đáo từng nội dung theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nội dung, tổ chức, hậu cần, kỹ thuật, góp phần tổ chức Hội thảo thành công, đạt mục tiêu đề ra; qua đó cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất những định hướng, giải pháp, kiến nghị chính sách thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.