Thống nhất các nội dung chuẩn bị vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng

Ban tổ chức cuộc thi Thanh âm tuổi hồng họp, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho vòng bán kết và chung kết.

Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng do Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho học sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong trường học. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 34 thí sinh vào vòng bán kết.

Lãnh đạo Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã thống nhất các nội dung về kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau cuộc thi; lựa chọn người dẫn chương trình vòng bán kết và chung kết; triển khai bình chọn thí sinh được yêu thích trên các nền tảng số, cùng các quy định về hình thức, thể lệ bình chọn. Đồng thời, thống nhất các yêu cầu về thu âm, sử dụng và bản quyền âm nhạc; công tác đón tiếp, hướng dẫn, quản lý thí sinh và các điều kiện phục vụ tổ chức các vòng thi.

Đồng chí Nguyễn Trường Chinh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các thành viên Ban tổ chức và bộ phận chuyên môn, giúp việc khẩn trương triển khai những nội dung đã thống nhất; hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá cuộc thi trên các nền tảng báo chí, truyền hình và mạng xã hội, tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả đối với các thí sinh.

Theo kế hoạch, vòng bán kết cuộc thi Thanh âm tuổi hồng sẽ diễn ra ngày 7/11 và được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 14/11 và được truyền hình trực tiếp trên kênh STV.