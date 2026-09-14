Thống nhất bộ nhận diện chung cho Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, bộ nhận diện sẽ được công bố trong chương trình khai hội tối 26/9. Đây là bước đi nhằm hình thành hình ảnh nhận diện thống nhất, tăng khả năng kết nối và lan tỏa giá trị của quần thể di sản liên tỉnh sau khi được UNESCO ghi danh.

Bộ nhận diện được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: “Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa”. Hình ảnh trung tâm là hoa cúc đặt trong hình lá bồ đề, kết hợp các dải lá cúc cách điệu.

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: BTC

Trong đó, hoa cúc gợi nhắc dấu ấn mỹ thuật thời Trần và tinh thần nhập thế; lá bồ đề tượng trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ. Các dải lá nối tiếp thể hiện sự kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa qua không gian, thời gian.

Việc đưa vào sử dụng bộ nhận diện chung được kỳ vọng góp phần quảng bá đồng bộ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn ba địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Riêng tại Hải Phòng, quần thể di sản có 5 di tích thành phần, gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương. Đây là cơ sở để thành phố kết nối các điểm đến, phát huy giá trị di sản và từng bước hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Lễ hội năm nay gắn với các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Các nghi lễ truyền thống như lễ rước văn, lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần tiếp tục được tổ chức.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 tại TP Hải Phòng. Ảnh: BTC

Ban tổ chức cho biết lễ hội được triển khai theo hướng mở, tăng không gian tham gia và trải nghiệm cho người dân, du khách. Khu vực khai hội dự kiến bố trí khoảng 5.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân và du khách tự do tham dự.

Trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc. Không gian sự kiện giới thiệu di sản, làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng.

Người dân và du khách cũng có thể tra cứu chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan cùng các dịch vụ ăn uống, lưu trú thông qua mã QR tích hợp trên nền tảng Smart Hải Phòng.