Thống nhất bộ chỉ số đánh giá để tạo thước đo chung trong theo dõi nhiệm vụ Nghị quyết 57

Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo các ban, bộ, ngành có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các bộ, ngành và Bộ Công an…

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn, 04 Tổ công tác đã được thành lập theo các lĩnh vực cụ thể, bước đầu hình thành cơ chế: Cơ quan Thường trực điều phối chung - các Tổ công tác tham mưu chuyên sâu - Tổ giúp việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, qua đó phân định rõ hơn trách nhiệm trong tham mưu Ban Chỉ đạo.

Về hoạt động, Tổ chuyển đổi số, dữ liệu, dịch vụ công, cải cách hành chính, Đề án 06 đã duy trì hoạt động thường xuyên, tập trung xử lý các vấn đề về cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, dịch vụ công; hằng tháng ban hành các báo cáo tổng hợp, xác định tồn tại, trách nhiệm và nhiệm vụ tháng tiếp theo. Tổ an ninh mạng đã ban hành kế hoạch công tác Quý IV/2026, hướng dẫn kiện toàn tổ chức tại địa phương, tập trung vào thể chế, giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố và bảo đảm an ninh mạng ngay. Tổ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ chiến lược và Tổ tài chính, đầu tư, nguồn lực đã triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; tuy nhiên cần tiếp tục nâng cao vai trò chủ động của cơ quan đầu mối, chuẩn hóa hoạt động và sản phẩm tham mưu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì buổi làm việc.

Về phối hợp, cung cấp thông tin, Cơ quan Thường trực đã chủ động theo dõi, tổng hợp, chuẩn bị các nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo; đồng thời đang hoàn thiện 05 đề cương báo cáo và bộ chỉ số theo dõi nhiệm vụ 57, chuyển từ báo cáo tiến độ sang đánh giá bằng sản phẩm. Ngày 01/10/2026, Văn phòng Thường trực 57 đã làm việc với đầu mối Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, rà soát cụ thể 05 dự thảo đề cương, bộ chỉ số; thống nhất đề xuất trách nhiệm đầu mối các Tổ, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trong chủ động tổng hợp hoạt động của Tổ, cung cấp thông tin định kỳ cho Cơ quan Thường trực, phục vụ tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề xuất các nội dung cần thống nhất, theo hướng thiết lập ngay “kỷ luật vận hành” giữa Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc và các Tổ công tác như: Tập trung rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của từng Tổ theo Quyết định số 15-QĐ/BCĐTW, nâng cao vai trò, tính chủ động của đầu mối các Tổ công tác; Thống nhất chế độ thông tin, báo cáo giữa đầu mối các Tổ với Cơ quan Thường trực; thời điểm chốt số liệu, đề cương; Thống nhất quy trình xử lý nhiệm vụ liên ngành; Thống nhất bộ chỉ số đánh giá để tạo thước đo chung trong theo dõi nhiệm vụ Nghị quyết 57...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với các cơ quan đầu mối của các Tổ công tác trong thời gian qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị cơ quan tham mưu phải phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, trên cơ sở đó, báo cáo đồng chí Tổ trưởng để xây dựng Kế hoạch rất cụ thể cho từng nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng thời, phải thống nhất về chế độ thông tin, báo cáo, và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo về Tổ công tác theo thời gian định kỳ hằng tháng. Về Đề cương Báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị phải tập trung nghiên cứu, biên tập Đề cương Báo cáo hết sức ngắn, gọn, rất cụ thể và phải làm rõ được luồng đi của nhiệm vụ. Đồng thời, trên cơ sở những chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Tổ công tác cần cụ thể hóa, triển khai và tổ chức các hoạt động của Tổ đạt hiệu quả cao...