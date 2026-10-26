Thống nhất 34 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Sáng 26-10, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Hội đồng xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa (cơ quan thường trực hội đồng) đã thông qua 39 hồ sơ tham gia xét chọn; trong đó có 4 hồ sơ đúng quy chế nhưng quá thời hạn xét chọn theo quy định, 1 hồ sơ không đúng quy chế. Các thành viên hội đồng đã thảo luận, góp ý và đề nghị lựa chọn 34 hồ sơ đủ điều kiện đưa ra xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh năm 2026. Trong đó, có 4 hồ sơ của các cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước (Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú); 19 hồ sơ đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; 3 hồ sơ chủ nhiệm đề tài, dự án cấp Nhà nước; 5 hồ sơ chủ nhiệm đề tài, dự án cấp bộ đạt loại xuất sắc; 1 hồ sơ đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và 2 hồ sơ có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên hội đồng, đồng chí Nguyễn Thanh Hà thống nhất lựa chọn 34 hồ sơ đủ điều kiện để tiếp tục xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Đồng chí đề nghị, các hồ sơ cần bổ sung ý kiến nhận xét của các cơ quan liên quan, gồm: Địa phương nơi cư trú, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh và cơ quan Nội vụ. Sau khi hoàn thiện, cơ quan thường trực hội đồng gửi hồ sơ kèm phiếu lấy ý kiến để các thành viên hội đồng xem xét, đánh giá cụ thể từng trường hợp và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Trên cơ sở đó, cơ quan thường trực tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, bảo đảm quy trình xét chọn chặt chẽ, khách quan trước khi ban hành quyết định công nhận các cá nhân đạt danh hiệu trí thức tiêu biểu tỉnh năm 2026.

Đối với 4 hồ sơ quá thời hạn quy định, đồng chí Nguyễn Thanh Hà thống nhất không xem xét trong đợt này nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy chế đã ban hành. Đồng chí giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu việc sửa đổi quy chế theo hướng chặt chẽ, phù hợp theo quy định trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp.