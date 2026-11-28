Quyết liệt từ cơ sở để "khơi thông" điểm nghẽn

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài 60,031km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 23.781,93 tỷ đồng. Xác định mặt bằng là "chìa khóa" quyết định tiến độ, thời gian qua, các địa phương đã dồn lực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch trên toàn bộ tuyến chính Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các nhà thầu đồng loạt tăng tốc thi công. (Ảnh Tập đoàn Đèo Cả thi công Hầm Đại Huệ).

Theo Báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 21/11/2026, toàn dự án đã GPMB được khoảng 59,45/60,031km (đạt 99,1%), trong đó đất nông nghiệp đạt 99,8%, đất ở và đất lâm nghiệp đều đạt tỷ lệ phê duyệt 98%; toàn bộ 9/9 xã đã bàn giao thông tuyến mặt bằng sạch.

Tại xã Kim Bảng, địa phương có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất dự án với 22,18km và địa hình đồi núi hiểm trở, không khí khẩn trương đang diễn ra từng ngày. Hiện nay, Hội đồng GPMB xã cùng người dân đang nỗ lực cắt cây, tận thu lâm sản để bàn giao nốt phần diện tích còn lại cho đơn vị thi công.

Lâm sản được tận thu đến đâu, xã bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu triển khai đến đó. (Ảnh: Xã Kim Bảng).

Chia sẻ về cách làm linh hoạt tại địa phương, ông Đặng Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Bảng cho biết: Phần khó nhất trên tuyến chính đã được xã bàn giao cho nhà thầu thi công từ ngày 30/10. Đối với phần đất trồng rừng có địa hình phức tạp, thiếu đường tiếp cận, địa phương áp dụng phương án làm "cuốn chiếu" và thi công xâm lấn từng đoạn. Cách làm này vừa đảm bảo tận thu lâm sản đúng quy định, vừa giúp nhà thầu có đủ công địa triển khai ngay.

Song song với việc giải phóng tuyến chính, công tác GPMB đường gom và các bãi đổ thải cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Theo ông Nguyễn Đức An, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nên được triển khai xuyên suốt từ Đảng ủy, UBND xã đến các thôn xóm.

Cán bộ xã cũng luôn bám sát cơ sở, không kể ngày đêm hay ngày nghỉ lễ để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Bằng việc khoanh vùng ưu tiên bàn giao trước các vị trí cấp thiết, đến nay toàn tuyến qua xã chỉ còn vướng mắc tại 2 hộ dân liên quan đến đường gom và đang được địa phương tích cực tuyên truyền, vận động giải quyết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các xã và chủ đầu tư thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh.

Hơn 20 nhà thầu đồng loạt tăng tốc trên công trường

Đánh giá về tác động của công tác bàn giao mặt bằng, ông Phan Công Kiên, Trưởng phòng Dự án 4 (Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh Nghệ An) khẳng định, các điểm khó về GPMB tại các địa phương trọng điểm như Nam Đàn, Kim Bảng đã cơ bản được tháo gỡ.

Hiện tại, hơn 20 nhà thầu thuộc cả 5 gói thầu xây lắp (từ XL01 đến XL05) đều đã tiếp nhận mặt bằng để tổ chức thi công. Các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, cáp viễn thông cũng đang được gấp rút di dời, tạo tiền đề quan trọng để các đơn vị tăng cường mũi thi công trong thời gian tới.

Ghi nhận thực tế trên toàn tuyến cho thấy, dù thời tiết vừa qua mưa gió bất lợi và các đơn vị chủ yếu đang triển khai các hạng mục phần nền móng và khoan âm nên giá trị sản lượng chưa lớn nhưng khí thế thi công đã được thể hiện khá rõ.

24 nhà thầu trong các liên danh đồng loạt triển khai, tạo ra bước chuyển mới cho dự án.

Ở gói thầu XL01 (Km0+00 - Km6+300), liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP XLTM Delta đã huy động 545 nhân sự, 157 máy móc thiết bị với 19 mũi thi công cầu, đường và đào hầm Đại Huệ; giá trị thực hiện đạt 190,07 tỷ đồng.

Gói thầu XL02 (Km6+300 - Km31+125), liên danh 7 nhà thầu (đứng đầu là Tập đoàn Sơn Hải) đang duy trì 32 mũi thi công với 436 nhân sự và 146 thiết bị chuyên dụng; giá trị sản lượng đạt 168,9 tỷ đồng.

Gói thầu XL03 (Km31+125 - Km50+170), 10 nhà thầu đã tổ chức 16 mũi thi công cầu và đường với 274 nhân sự, 111 thiết bị; sản lượng bước đầu đạt 102,80 tỷ đồng.

Các gói thầu XL04 và XL05 (Km50+170 - Km60+031): Các nhà thầu đã huy động máy móc phối hợp với các chủ rừng đẩy nhanh tiến độ chặt hạ cây, đồng thời xây dựng lán trại, trạm trộn và thí nghiệm vật liệu đầu vào để sẵn sàng thi công đại trà ngay khi nhận bàn giao mặt bằng rừng.

Cùng với tiến độ thi công, công tác giải ngân vốn đầu tư công của dự án cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 4.431,15 tỷ đồng (gồm 551,1 tỷ đồng ngân sách địa phương và 3.880 tỷ đồng ngân sách trung ương).

Đến nay, lũy kế giải ngân toàn dự án đạt 3.651,96 tỷ đồng, tương đương 82,42% kế hoạch vốn; trong đó Dự án thành phần 1 giải ngân đạt 81% (2.240,826 tỷ đồng) và các dự án thành phần từ 2 đến 10 giải ngân đạt 82,42% (1.411,14 tỷ đồng).

Những nút thắt cần tiếp tục tháo gỡ

Theo chủ đầu tư, mặc dù mặt bằng tuyến chính đã cơ bản thông suốt, nhưng để đảm bảo tiến độ hoàn thành các gói thầu trong năm 2027 và nửa đầu năm 2028 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, vẫn còn một số tồn tại cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các sở, ngành và địa phương.

Đẩy nhanh khai thác lâm sản: Khoảng 12km đi qua diện tích rừng tự nhiên (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, Tổng đội TNXP 5 và UBND xã Kim Bảng) đã hoàn thành đấu giá cây rừng nhưng tiến độ chặt hạ, vận chuyển còn chậm do địa hình phức tạp và mưa nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận công trường của các gói thầu XL03, XL04 và XL05.

Xử lý dứt điểm vướng mắc cục bộ và bãi thải: Toàn tuyến còn khoảng 550m chưa phê duyệt phương án GPMB và 11 hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa (1 hộ ở Nam Đàn, 10 hộ ở Kim Bảng). Bên cạnh đó, tình trạng người dân dựng hàng rào lưới B40 sau khi cắm mốc tại khu vực bãi thải ở xã Kim Bảng và vấn đề kiến nghị di dời của các hộ dân dưới chân đồi Km1+800 (xã Hưng Nguyên) do nguy cơ đá lăn cần được chính quyền sớm giải quyết dứt điểm.

Di dời hạ tầng kỹ thuật và cấp phép mỏ vật liệu: Việc di dời các đường điện cao thế 110kV, 220kV và 500kV tại một số xã còn chậm so với yêu cầu. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần sớm hoàn tất thủ tục bàn giao mỏ đất Xuân Lâm 4 và cấp phép khai thác cho các mỏ cát, mỏ đá đặc thù để đảm bảo nguồn cung vật liệu ổn định khi dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm.