Thống kê trận đấu Worcester City 1-0 Chorley: Worcester City giành chiến thắng chung cuộc
Worcester City vượt qua Chorley với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-worcester-city-1-0-chorley-worcester-city-gianh-chien-thang-chung-cuoc-470381.html