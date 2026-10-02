Thống kê trận đấu Wales U19 0-2 Norway U19: I. Gosik tỏa sáng, Norway U19 giành trọn 3 điểm
Norway U19 vượt qua Wales U19 với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-wales-u19-0-2-norway-u19-i-gosik-toa-sang-norway-u19-gianh-tron-3-diem-467523.html