Thống kê trận đấu Vitória SC 1-1 Moreirense: Hai đội chia điểm

Tiền vệ từng khoác áo ĐT Anh - Andros Townsend trải qua một phen hú vía, khi bị xe lu cán qua người trong lúc khởi động giữa hai hiệp trận PT Prachuap gặp Pattani tại Thai League. May mắn, Townsend không bị chấn thương nghiêm trọng và vẫn ra sân vài phút cuối trận PT Prachuap thắng 3-0 này.