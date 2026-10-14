Thống kê trận đấu Villarreal 3-1 Napoli: Villarreal ngược dòng ngoạn mục

Vòng 2, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 khởi tranh tại Vĩnh Long từ ngày 14-10, với nhiều biến động về lực lượng. Trong đó, Hà Nội Tasco Auto đặt kỳ vọng vào ngoại binh giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ để bảo vệ lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.