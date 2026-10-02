Thống kê trận đấu Việt Nam 4-2 Pakistan: Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã yêu cầu FIFA giải thích việc thời gian bù giờ trận ĐT Indonesia vs ĐT Bangladesh được thay đổi từ 2 lên 7 phút. Nếu FIFA xác định tổ trọng tài có sai sót, liệu kết quả trận đấu có thể bị thay đổi hay ĐT Indonesia vẫn được giữ nguyên chiến thắng 9-2, giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026?