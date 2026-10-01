Thống kê trận đấu VfL Wolfsburg 4-1 Havelse: VfL Wolfsburg thắng đậm thuyết phục

Chiều 1/10, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Billiards & Snooker quốc gia (nội dung Carom) tranh Cúp VTV Nam Bộ năm 2026 và Giải vô địch Carom trẻ quốc gia năm 2026. Giải quy tụ 451 vận động viên đến từ 13 đơn vị trên cả nước.